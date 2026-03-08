हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछिंदवाड़ा में 24 मासूमों की जान लेने वाले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में SIT का एक्शन, 2 डॉक्टर गिरफ्तार

छिंदवाड़ा में 24 मासूमों की जान लेने वाले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में SIT का एक्शन, 2 डॉक्टर गिरफ्तार

Chhindwara News In Hindi: कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परासिया के दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया. 24 मासूमों की संदिग्ध मौत से जुड़े इस मामले में अब कुल 11 आरोपी जेल में हैं.

By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा | Updated at : 08 Mar 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बहुचर्चित कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड की खबर सामने आई है जिसमें विशेष जांच दल (SIT) ने 7 मार्च को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जांच टीम ने परासिया के 2 नामी डॉक्टरों, डॉ. अमन सिद्दीकी और डॉ. एस.एस. ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. 

7 मार्च दोपहर दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई. इस कार्रवाई के बाद पूरे कोयलांचल क्षेत्र के चिकित्सा जगत में हड़कंप मच गया है.

साक्ष्यों ने खोला राज, रडार पर थे डॉक्टर

यह पूरा मामला 24 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिनकी जान कथित तौर पर इस घातक कफ सिरप के सेवन से गई थी. SIT पिछले कई महीनों से इस 'मौत के नेटवर्क' की कड़ियों को जोड़ने में जुटी थी. जाँच के दौरान टीम को दवा के वितरण, स्टॉक और प्रिस्क्रिप्शन से जुड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले दस्तावेज़ मिले, जिनमें इन डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई. 

सूत्रों की मानें तो दवा की सप्लाई चेन में भारी अनियमितताएं बरती गई थीं, जिसे लेकर SIT ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इस मामले में परासिया एसडीओपी एवं एसआईटी प्रमुख जितेंद्र जाट ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप मामले में विवेचना के आधार पर 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है.

जेल में आरोपियों की संख्या हुई 11

गौरतलब है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में परासिया के डॉ. प्रवीण सोनी सहित 9 आरोपी पहले से ही पिछले छह महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं. ताजा गिरफ्तारियों के बाद अब इस केस में कुल आरोपियों की संख्या 11 हो गई है. पुलिस और विशेष जांच दल अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस खेल के पीछे कोई बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय है. जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि बिना किसी वैध लाइसेंस या मानक जाँच के यह सिरप स्थानीय क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुँचा.

इंसाफ की उम्मीद और क्षेत्र में तनाव

इधर, लंबे समय से न्याय के लिए भटक रहे पीड़ित परिवारों ने इन गिरफ्तारियों के बाद राहत की सांस ली है. अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता का कहना है कि सफेद कोट के पीछे छिपे इन चेहरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. 

कोयलांचल क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर भारी चर्चा है और सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन से इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है. SIT के अधिकारियों का संकेत है कि जाँच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और रसूखदार नाम इस मामले की जद में आ सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Chhindwara News Coldrif Cough Syrup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में 24 मासूमों की जान लेने वाले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में SIT का एक्शन, 2 डॉक्टर गिरफ्तार
छिंदवाड़ा में 24 मासूमों की जान लेने वाले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में SIT का एक्शन, 2 डॉक्टर गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
धार में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, TI घायल, BJP विधायक की बहू के नाम है विवादित जमीन
धार में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, TI घायल, BJP विधायक की बहू के नाम है विवादित जमीन
मध्य प्रदेश
MP News: कटनी में हुआ बड़ा रेल हादसा, कोयले से भरी मालगाड़ी के 7-8 वैगन पटरी से पलटे, गुजरात जा रही थी ट्रेन
कटनी में हुआ बड़ा रेल हादसा, कोयले से भरी मालगाड़ी के 7-8 वैगन पटरी से पलटे, गुजरात जा रही थी ट्रेन
मध्य प्रदेश
एमपी: पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान
एमपी: पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
राजस्थान
Bharatpur News: ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
क्रिकेट
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
विश्व
US Israel Iran War Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी, ट्रंप का हैरान करने वाला दावा
Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी
लाइफस्टाइल
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जनरल नॉलेज
China Tuition Ban: इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget