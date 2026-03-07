मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बाबा घाट के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां कोयले से भरी एक मालगाड़ी के कई वैगन अचानक पटरी से उतरकर पलट गए. जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के करीब 7 से 8 लोडेड वैगन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. हादसा इतना गंभीर था कि रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान पहुंचा है और कई डिब्बों के पहिए पटरी से अलग हो गए. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. दुर्घटना के कारण अप और डाउन दोनों दिशाओं में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है.

छत्तीसगढ़ से कोयला लेकर गुजरात के बड़ोदरा जा रही थी मालगाड़ी

बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी छत्तीसगढ़ से कोयला लेकर गुजरात के बड़ोदरा की ओर जा रही थी. जब ट्रेन कटनी जिले के बाबा घाट स्थित ए केबिन के पास पहुंची, तभी अचानक उसके कई वैगन पटरी से उतर गए और पलट गए. हादसे के बाद रेलवे ट्रैक के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है. कुछ जगहों पर पटरी उखड़ गई है, जबकि कुछ डिब्बों के पहिए पटरी से अलग होकर इधर-उधर बिखर गए.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. टीम ने राहत और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है. ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त करने और रेल यातायात को सामान्य करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. दुर्घटना के कारण इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है और कुछ ट्रेनों को रोका या वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा सकता है.

सामान्य गति से आगे बढ़ रही मालगाड़ी अचानक पटरी से पलट गई

मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता लीलाधर जाटव ने घटनास्थल का जायजा लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मालगाड़ी सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ कई डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए. फिलहाल रेलवे की टीम ट्रैक की मरम्मत और गिरे हुए डिब्बों को हटाने के काम में जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द रेल यातायात को बहाल किया जा सके.