हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में हॉक फोर्स के ASI शहीद, इलाके में तलाशी अभियान जारी

छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में हॉक फोर्स के ASI शहीद, इलाके में तलाशी अभियान जारी

Chhattisgarh News: कनघुर्रा के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में हॉक फोर्स के एक ASI की मौत हो गए. तीन राज्यों की संयुक्त टीम माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर अभियान चला रही थी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 19 Nov 2025 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बुधवार (19 नवंबर) सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस की हॉक फोर्स के एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) की मौत हो गई. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि घटना छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की सीमा से लगे बोरतालाव क्षेत्र के कनघुर्रा गांव के घने जंगलों में हुई.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ जोन में माओवादियों की बढ़ती गतिविधियों की जानकारी मिली थी. इसी सूचना के आधार पर तीनों राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त खोजी अभियान शुरू किया. अभियान का फोकस सीमावर्ती जंगलों में सक्रिय नक्सली समूहों की तलाश और उन्हें खदेड़ना था.

जवानों पर नक्सलियों ने अचानक की फायरिंग

अधिकारियों ने बताया कि सुबह के समय जब जवान कनघुर्रा गांव के जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी घात लगाए बैठे नक्सलियों ने चारों ओर से फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ कुछ देर तक चली, जिसमें हॉक फोर्स के एक ASI गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल ASI ने इलाज के दौरान दम तोड़ा

घायल अधिकारी को तुरंत जंगल से निकालकर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. अधिकारियों ने बताया कि शहीद हुए अधिकारी बहादुरी से ड्यूटी कर रहे थे और ऑपरेशन का हिस्सा थे.

इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी

फिलहाल सुरक्षा बलों ने आसपास के पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और नक्सलियों की तलाश जारी है. तीनों राज्यों की संयुक्त टीम जंगलों में सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है ताकि नक्सलियों के ठिकानों का पता लगाया जा सके और किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके.

पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उच्च सतर्कता बरती जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि नक्सलियों की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है और अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं हो जाता.

क्षेत्र में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वे हालात पर पूरी तरह नियंत्रण में हैं. शहीद हुए अधिकारी के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम सलामी देने की तैयारी की जा रही है.

Published at : 19 Nov 2025 02:14 PM (IST)
