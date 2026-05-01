'तेज आंधी आई, क्रूज में पानी भरने लगा, लाइफ जैकेट पहनते तभी...', जबलपुर दर्दनाक हादसे की आंखों देखी
Jabalpur Cruise Incident: बरगी डैम हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसे के बाद से ही लापता लोगों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे. मृतकों के परिजनों ने पायलट पर आरोप मढ़ दिए हैं.
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसे के बाद से ही लापता लोगों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे. शुक्रवार (1 मई) की सुबह 5 लोगों के शव निकाले गए हैं. इस दौरान मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस बीच दिल्ली से जबलपुर घूमने आई महिला संगीता कोरी ने बताया कि हम 6 लोग यहां आए थे. अचानक 4 बजे बरगी डैम चलने का मूड हुआ.
उन्होंने आगे बताया कि करीब 6 क्रूज वापस लौट रहा था, लेकिन उसी समय बहुत तेज आंधी आई, जिससे क्रूज में पानी भरने लगा. उस समय किसी को भी लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनाया गया था. जब क्रूज में पानी भरने लगा तो जल्दी-जल्दी जैकेट दी जा रही थी. तभी छीना-झपटी मच गई और क्रूज पलट गया.
Jabalpur Cruise Incident: जबलपुर बरगी बांध हादसे में 5 और शव बरामद, अब तक 9 की मौत और 6 लापता
क्रूज मालिकों पर निकाला गुस्सा
संगीता कोरी ने कहा कि बहुत लापरवाही है. सिर्फ कमाई का जरिया बनाया हुआ है. यहां पर कुछ नहीं है और न ही कोई सुरक्षा है. उन्होंने बताया कि 30 एडल्ट्स की टिकट काटी गई थी. वहीं इसमें 10-12 के करीब बच्चे भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि लापता लोगों में मैरिना और प्रशांत नहीं मिला है और आंटी की मृत्यू हो गई है.
दो लोग सुरक्षित बाहर आ गए एक की मौत हो गई है. संगीता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पायलट कुछ सुन ही नहीं रहे थे. गांव के लोग उनको आवाज भी दे रहे थे कि इधर लाओ लेकिन वह नहीं लेकर आया. अगर वह बात मान लेता तो शायद लोग बच जाते. उसी की वजह से क्रूज पलटा है.
उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने स्टोर रूम तोड़कर खुद ही सबको जैकेट दिया. क्रूज के लोगों की तरफ से कुछ नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि अगर सही जगह पर रोक लेता या मोड़ लेता तो क्रूज नहीं पलटता. इससे इतना बड़ा हादसा नहीं होता. पायलट ने क्रूज चालू रखा था.
मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने हादसे पर क्या कहा?
मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि यह एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है, और उम्मीद है कि ऐसी घटना दोबारा कभी न हो. मेरा मानना है कि बचाव अभियान गुरुवार शाम ही शुरू हो गया था और यह वाकई एक बहुत ही दुखद घटना है. निश्चित रूप से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. जो हुआ है वह सचमुच दिल दहला देने वाला है और इसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना असंभव है. अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं. इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा, 31 लोगों से भरा क्रूज डूबा, 4 शव बरामद, 12 की अभी भी तलाश
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL