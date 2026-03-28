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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडDhanbad News: राम नवमी जुलूस के बीच भड़का विवाद, धनबाद में पत्थरबाजी से 6 लोग घायल, प्रशासन अलर्ट

Dhanbad News: राम नवमी जुलूस के बीच भड़का विवाद, धनबाद में पत्थरबाजी से 6 लोग घायल, प्रशासन अलर्ट

Dhanbad News In Hindi: धनबाद के भिकराईपुर में राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव में छह लोग घायल हुए. पुलिस के हस्तक्षेप से आधे घंटे में हालात सामान्य हुए और सभी घायलों को छुट्टी मिल गई.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 28 Mar 2026 06:44 AM (IST)
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झारखंड के धनबाद जिले के भिकराईपुर में 27 मार्च की शाम राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव का मामला सामने आया. जिस घटना में करीब छह लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार दो समुदायों के किशोरों के बीच विवाद बढ़ने पर पत्थरबाजी हुई, लेकिन आधे घंटे के भीतर स्थिति सामान्य कर ली गई. सभी घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और क्षेत्र में फिलहाल शांति है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल राम नवमी जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था, तभी दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ा और कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई लोग घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस में शामिल श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस घटना की चपेट में आए और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

हालात जल्दी काबू में आ गए- पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि यह एक मामूली घटना थी और पुलिस के हस्तक्षेप से हालात जल्दी काबू में आ गए. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के अनुसार करीब आधे घंटे में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई और कहीं भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया.

धनबाद के डिप्टी कमिश्नर ने X पोस्ट में कहा कि घटना के बाद देर रात क्षेत्र का दौरा किया गया और त्वरित कार्रवाई से स्थिति संभाल ली गई. उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है. राम नवमी के दौरान पहले से ही सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट था और अन्य जिलों में हुई घटनाओं के बाद प्रशासन लगातार सतर्क बना हुआ है.

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Published at : 28 Mar 2026 06:44 AM (IST)
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Dhanbad News Jharkhand News Ram Navami 2026
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