सोनिया गांधी की तबीयत पर निशिकांत दुबे की सियासी टिप्पणी से भड़की JMM, कर दिया बड़ा दावा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की खराब तबीयत के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का जिक्र कर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की. अब इस पर झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर निशिकांत दुबे के बयान का जिक्र करते हुए झामुमो के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया- निजी स्वास्थ्य निर्णयों को राजनीतिक हथियार बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. दुबे जी का यह कहना कि किसी व्यक्ति का प्राइवेट या सरकारी अस्पताल चुनना “आरक्षण पर भरोसे” का संकेत है पूरी तरह अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना है. इलाज का फैसला परिस्थिति, विशेषज्ञता और चिकित्सकीय जरूरतों के आधार पर होता है, न कि किसी राजनीतिक विचारधारा से.

सोनिया गांधी की तबीयत पर भी सियासत! राहुल गांधी के बयान का जिक्र कर निशिकांत दुबे की विवादित टिप्पणी

झामुमो ने लिखा कि किसी के निजी चिकित्सा निर्णय को आरक्षण जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे से जोड़ना, न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा का भी अपमान है. आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, यह समान अवसर और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का माध्यम है, न कि राजनीतिक कटाक्ष का विषय.