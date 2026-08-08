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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची: छात्रों से मिली CJP टीम, अभिजीत दीपके के आने पर दिया अपडेट

रांची: छात्रों से मिली CJP टीम, अभिजीत दीपके के आने पर दिया अपडेट

Ranchi Students Protest: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी की टीम ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 08 Aug 2026 06:21 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की एक टीम ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से शनिवार (8 अगस्त) को मुलाकात की. सीजेपी के कोर सदस्य मुकेश ऑल राउंडर ने कहा कि ये लड़ाई झारखंड की अंतिम लड़ाई है. इससे ये तय हो जाएगा कि झारखंड में आने वाली तमाम एग्जाम वो पारदर्शिता से होगी. मुकेश ने बताया कि उनके साथ सीजेपी के अक्षय शिंदे, राम जाखड़, अजय चौहान और डॉ नितिन ने छात्रों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि हम यहां छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने आए हैं. हम तब तक इनके साथ है जब तक सरकार इनकी आवाज नहीं सुन लेती. ये छात्र सरकार से बस इतना कह रहे हैं कि एक पेपर सही से करवा दो. 

हम अपने अनुभव शेयर करेंगे- मुकेश

मुकेश ऑल राउंडर ने आगे कहा, "एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का सरकार से कब तक लड़ेगा. जब तक न्याय नहीं होता सीजेपी की पूरी टीम छात्रों के साथ है. हम मंच से सपोर्ट करने नहीं आए हैं. हमने जंतर मंतर से 37 दिनों में जो सीखा है, सरकारों से कैसा लड़ा जाता है, उस अनुभव को पूरा शेयर करेंगे. मंच के सामने बैठकर हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा. हम हर प्रकार से इनके साथ हैं. हम बिना लड़े यहां से नहीं जाएंगे."

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क्या छात्रों से मिलने रांची आएंगे अभिजीत दीपके?

क्या कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके यहां आएंगे, इस सवाल पर मुकेश ने कहा, "उनकी तबीयत खराब है. अगर बच्चों की डिमांड होगी तो दीपके जी भी यहां आएंगे. हम कोई राजनीति करने नहीं आएं हैं. हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है. हमारा एजेंडा ये है कि देश में छात्रों की लड़ाई में सीजेपी उनके साथ है, दीपके उनके साथ है, पूरी टीम उनके साथ है."   

बता दें कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है. सरकार ने न्याय का भरोसा दिया. ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया जिसमें दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 08 Aug 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
CJP Ranchi News Abhijeet Dipke
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