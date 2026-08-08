रांची में CM आवास घेरने निकले ABVP कार्यकर्ता, पुलिस से हुई झड़प

रांची में छात्र आंदोलन के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शनिवार (8 अगस्त) को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया. JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और गड़बड़ी के खिलाफ ABVP कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए निकले. प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया.

ABVP कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे. जैसे ही छात्र आगे बढ़ने लगे, पुलिस की टीम ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद मौके पर छात्रों और पुलिस के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. प्रदर्शन की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें छात्र नारेबाजी करते और पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने खड़े नजर आ रहे हैं.

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ABVP ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

प्रदर्शन कर रहे ABVP कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद किसी दबाव में पीछे हटने वाली नहीं है.

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि JPSC और JSSC परीक्षाओं में घोटाले और गड़बड़ी के सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है.

CBI जांच की मांग पर अड़ा छात्र संगठन

ABVP ने JPSC और JSSC से जुड़े मामलों की जांच CBI से कराने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को CBI जांच का आदेश देना चाहिए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सके.

फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है. वहीं, ABVP कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

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