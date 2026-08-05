झारखंड में भी होगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल से दिया संदेश
झारखंड में भी होगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल से दिया संदेश
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ राजधानी रांची में अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की बुधवार, 5 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई. सोनम वांगचुक के कहने पर देवेंद्र महतो नें जल ग्रहण किए. अब जल के साथ आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे.
आंदोलित छात्रों से बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक ने कहा कि झारखंड को एक अलग शिक्षा मंत्री की जरूरत है और वह छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं.
वांगचुक ने देवेंद्र महतो को अनशन के दौरान पानी, नमक और शहद लेने की सलाह देते हुए कहा कि ऐसा करने पर 100 दिन तक भी अनशन किया जा सकता है.
जवाब में देवेंद्र महतो ने कहा कि उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन जंतर-मंतर पर चला आंदोलन उन्हें ताकत देता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 26 वर्षों से झारखंड में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं.