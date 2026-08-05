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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में भी होगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल से दिया संदेश

झारखंड में भी होगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल से दिया संदेश

झारखंड में भी होगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल से दिया संदेश

Written By : अवधेश कुमार मिश्र |  Updated at : 05 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ राजधानी रांची में अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की बुधवार, 5 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई.  सोनम वांगचुक के कहने पर देवेंद्र महतो नें जल ग्रहण किए. अब जल के साथ आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे.

आंदोलित छात्रों से बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक ने कहा कि झारखंड को एक अलग शिक्षा मंत्री की जरूरत है और वह छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं. 

वांगचुक ने देवेंद्र महतो को अनशन के दौरान पानी, नमक और शहद लेने की सलाह देते हुए कहा कि ऐसा करने पर 100 दिन तक भी अनशन किया जा सकता है. 

जवाब में देवेंद्र महतो ने कहा कि उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन जंतर-मंतर पर चला आंदोलन उन्हें ताकत देता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 26 वर्षों से झारखंड में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं.

About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 11:04 AM (IST)
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