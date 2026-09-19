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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडमनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को झटका, JMM बोली- 'अगर हाईकोर्ट...'

मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को झटका, JMM बोली- 'अगर हाईकोर्ट...'

सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी. फिलहाल इसको खारिज कर दिया गया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Sep 2026 11:48 AM (IST)
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश को बरकरार रखते हुए हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है.

इस बीच सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. वहीं प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है. जेएमएम नेता मनोज पांडे ने मामले पर कहा कि न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं. हमें उम्मीद है कि इसी न्यायपालिका से हमें एक दिन न्याय भी मिलेगा. न्याय के दरवाजे खुले हुए हैं. उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है इस पर अगर हमारे वकीलों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे.

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जेएमएम नेता ने आगे बताया कि जब न्यायपालिका से सीएम को जमानत मिली थी तब इसी न्यायपालिका ने टिप्पणी में कहा था कि इन्हें बेवजह फंसाया गया है. इन पर कोई मामला नहीं बनता. हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा. निश्चित रूप से मिलेगा और हम समय का इंतजार करेंगे. अपनी बात को न्यायपालिका में बेहतर तरीके से रखा जाएगा.

हेमंत सोरेने पर अब क्या कार्रवाई होगी?

अब रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन की कार्रवाई हो सकेगी. पीएमएलए कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख पहले से निर्धारित है, जिसमें हेमंत सोरेन को उपस्थित होना पड़ेगा. सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी.

हाई कोर्ट में उनकी ओर से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी. 16 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया है. मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 11:48 AM (IST)
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HEMANT SOREN JHARKHAND NEWS
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