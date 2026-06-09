गुजरात के कारोबारी और आंध्र प्रदेश के सांसद की अब झारखंड की सियासत में एंट्री हो गई है. YSR कांग्रेस पार्टी से सांसद परिमल नाथवानी को BJP नीत गठबंधन NDA ने झारखंड राज्यसभा चुनावल के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर समर्थन दिया है. इसके बाद से झारखंड में चुनाव दिलचस्प होने जा रहे हैं.

झारखंड की दो सीटों पर अब तीन उम्मीदवार मैदान में हैं. हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी JMM की ओर से दलित चेहरे बैद्यनाथ राम को चुना है. वहीं, कांग्रेस के प्रणव झा भी चुनावी मैदान में हैं. इसी के साथ अब एनडीए ने निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन देकर यह चुनाव दिलचस्प बना दिया है. अब फोकस इस बात पर है कि क्या NDA समर्थित उम्मीदवार, विपक्षी गठबंधन की संख्या और जीत के लिए जरूरी वोटों के बीच के अंतर को पाट पाएंगे?

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परिमल नाथवानी ने सभी पार्टियों से मांगा था समर्थन

झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने सभी पार्टियों से अपील की कि उन्हें समर्थन दें. इस दौरान परिमल ने कहा कि उनके सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं.

परिमल नाथवानी को समर्थन देने पर क्या बोली BJP?

राज्यसभा के लिए परिमल नाथवानी को समर्थन देने पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, “बीजेपी ने आखिरी पल तक झारखंड में अपनी पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास जरूर संख्या नहीं थी. हमारे पास 21 विधायक हैं, जबकि 28 की जरूरत है. गठबंधन सहयोगियों को मिलाकर भी यह संख्या सिर्फ 24 तक ही पहुंचती. हमने पूरी कोशिश की, लेकिन जब हालात हमारे पक्ष में नहीं रहे तो परिमल नाथवानी का समर्थन करने का फैसला किया."

बीजेपी नेता ने कहा कि परिमल एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो पहले भी दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और उनके काम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. परिमल नाथवानी ने हमसे बीजेपी से समर्थन मांगा और पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया.

परिमल नाथवानी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने राज्यसभा चुनाव और परिमल नाथवानी के नामांकन पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने काह कि झारखंड में राज्यसभा को लेकर कांग्रेस की रणनीति पक्की है. कांग्रेस-झामुमो का महागठबंधन एकजुट है. हम ही जीतेंगे.

वहीं, परिमल नाथवानी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, "बीजेपी ने धन पशु को समर्थन दिया है. झारखंड में हमारी सरकार है, वहां हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी. विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है."

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