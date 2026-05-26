झारखंड में हैवान बना पिता! घर में सो रही बेटी का कुल्हाड़ी से काटा गला, फिर फरार

झारखंड के पलामू जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी का कुल्हाड़ी से गला काट दिया. 20 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला यह मामला पलामू के लेस्लीगंज थाना इलाके के अंतर्गत लोहरा गांव का है.

बताया जा रहा है कि पिता ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया इसकी वजह सामने नहीं आ सकी है. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल, पुलिस परिजनों को शांत करवाकर उनसे बयान लेने की कोशिश कर रही है ताकि पिता-बेटी के बीच के विवाद की जानकारी मिल सके.

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परिवार वालों के शोर मचाने पर भागा आरोपी पिता

वारदात देर रात की है, जब अगस्त मेहता ने अपनी ही बेटी पर धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया और उसकी हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार बेटी अंजनी घर में सोई हुई थी. इसी दौरान उसके पिता ने कुल्हाड़ी से उसपर हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता बेटी के शव को छुपाने की फिराक में था, लेकिन तब तक परिवार वालों की नींद खुल गई.

जब परिवार वालों ने हल्ला किया तो आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे. लोगों को आता देख आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. हत्या के पीछे के कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. वहीं, घटना की जानकारी लेस्लीगंज थाना को दी गई.

फरार आरोपी पिता की तलाश में पुलिस

लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फरार आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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