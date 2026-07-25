झारखंड: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद BJP ने खोला मोर्चा, CM हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का असर अब झारखंड की राजनीति पर भी पड़ने लगा है. धर्मेंद्र प्रधान के कदम को एक 'बड़ा उदाहरण' बताते हुए झारखंड भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनसे तुरंत मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग की है.

झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए एक बहुत भावुक पत्र लिखा है. वह नहीं चाहते हैं कि देश की युवा शक्ति गलत हाथों में पड़े, इसलिए उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया. सीएम हेमंत सोरेन को भी धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश किए गए इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए."

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भर्ती परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप

बीजेपी ने राज्य में हुई हालिया प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हेमंत सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया है. पार्टी का आरोप है कि राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

बीजेपी ने जिन प्रमुख परीक्षाओं में गड़बड़ी का हवाला दिया है, उनमें शामिल हैं:

CGL (सचिवालय सहायक) परीक्षा

उत्पाद सिपाही (Excise Constable) भर्ती

JPSC प्रवेश परीक्षा

'शिक्षा और कार्मिक विभाग खुद सीएम के पास'

प्रतुल शाहदेव ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में इन तमाम परीक्षाओं में जो भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसकी सीधी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है. उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के शिक्षा मंत्री भी स्वयं हेमंत सोरेन हैं और कार्मिक विभाग (Personnel Department) की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है. ऐसे में परीक्षाओं में हुई धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

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