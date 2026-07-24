झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गिरिडीह जिले के खोरीमहुआ अनुमंडल के डोरंडा में करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का अत्याधुनिक अनुमंडलीय अस्पताल बनवाया गया है, करीब पांच एकड़ भूमि में फैले इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक वार्ड, जांच कक्ष और अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं तैयार हैं. लेकिन अस्पताल बनने के करीब दो साल बाद भी यहां एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी है, डॉक्टरों की कमी के कारण करोड़ों रुपये की लागत से बना यह अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है.

वर्तमान में यहां सिर्फ एक जीएनएम, एएनएम और मेडिकल सोशल वर्कर (एमएसडब्ल्यू) के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं. ऐसे में मरीजों को केवल सामान्य इलाज मिल पा रहा है, जबकि गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल, धनबाद या रांची रेफर किया जा रहा है, इस अस्पताल के शुरू होने से डोरंडा सहित आसपास के चार से पांच प्रखंडों के हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी.

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जनता को नहीं मिल रहा करोड़ों के अस्पताल का लाभ

लोगों का मानना था कि अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने से उनकी उम्मीदें अधूरी रह गई हैं. अस्पताल में मौजूद आधुनिक मशीनें और ऑपरेशन थिएटर भी उपयोग के अभाव में पड़े हुए हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर भव्य अस्पताल तो बना दिया, लेकिन डॉक्टरों और अन्य जरूरी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने से इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है.

पूरी तरह चालू करने की मांग

लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से जल्द चिकित्सकों की नियुक्ति कर अस्पताल को पूरी तरह चालू करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो करोड़ों रुपये की यह परियोजना सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाएगी, जबकि क्षेत्र के हजारों मरीज बेहतर इलाज के लिए आज भी दूसरे शहरों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं.