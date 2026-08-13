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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'जिन्ना का असली वारिस कोई है तो वो...', राहुल गांधी पर भड़के निशिकांत दुबे

'जिन्ना का असली वारिस कोई है तो वो...', राहुल गांधी पर भड़के निशिकांत दुबे

Nishikant Dubey On Rahul Gandhi: BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने राहुल गांधी को लेकर चोर करार दिया है. इस दौरान उन्होंने झारखंड मुद्दे पर प्रदर्शन किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Aug 2026 02:59 PM (IST)
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झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने राहुल गांधी को लेकर चोर करार दिया है. साथ ही उन्होंने अब राहुल का संबंध सीधे जिन्ना से जोड़ दिए हैं.

उन्होंने कहा, "जिन्ना का असली वारिस कोई है तो वो राहुल गांधी हैं. राहुल गांधी चोर हैं. उनमें हिम्मत नहीं है. निशिकांत दुबे ने आगे कहा, "उसके दिमाग में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है. वो देश को तोड़ना चाहता है और वहां से पैसा लूट कर आता है जिससे अपनी पार्टी को चलाता है. उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो झारखंड में सरकार से समर्थन वापस ले लें. वो खुद बंदर हैं."

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सीबीआई जांच की मांग

झारखंड में चल रहे जेपीएससी में धांधली को लेकर प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे ने कहा, "जब तक मामले सीबीआई जांच नहीं होती है, तब तक हम प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे और जो भी दिशा-निर्देश होगा छात्रों के साथ तन-मन-धन से भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी."

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी के लिए झारखंड लूट का अड्डा है. उन्होंने आगे कहा, "देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिल कर देश के प्रधानमंत्री के आवास पर आ जाता है अगर हिम्मत है तो झारखंड में वे सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते."

20 दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी

झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 20वें दिन भी जारी है. वहीं,  प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है. 

इस बीच बीजेपी भी छात्रों के समर्थन में मैदान पर उतरी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता रघुबर दास ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के भीतर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वह अनशन करेंगे. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey BJP RAHUL GANDHI Ranchi News Jharkhand News Ranchi Protest
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