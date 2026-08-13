'जिन्ना का असली वारिस कोई है तो वो...', राहुल गांधी पर भड़के निशिकांत दुबे

झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने राहुल गांधी को लेकर चोर करार दिया है. साथ ही उन्होंने अब राहुल का संबंध सीधे जिन्ना से जोड़ दिए हैं.

उन्होंने कहा, "जिन्ना का असली वारिस कोई है तो वो राहुल गांधी हैं. राहुल गांधी चोर हैं. उनमें हिम्मत नहीं है. निशिकांत दुबे ने आगे कहा, "उसके दिमाग में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है. वो देश को तोड़ना चाहता है और वहां से पैसा लूट कर आता है जिससे अपनी पार्टी को चलाता है. उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो झारखंड में सरकार से समर्थन वापस ले लें. वो खुद बंदर हैं."

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सीबीआई जांच की मांग

झारखंड में चल रहे जेपीएससी में धांधली को लेकर प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे ने कहा, "जब तक मामले सीबीआई जांच नहीं होती है, तब तक हम प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे और जो भी दिशा-निर्देश होगा छात्रों के साथ तन-मन-धन से भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी."

#WATCH | Delhi: BJP MP Nishikant Dubey says, "Rahul Gandhi is a thief. He lacks courage. He earns crores of rupees from Jharkhand and uses it to run the Congress party... He has ruined the future of our children in Jharkhand... The spirit of Jinnah resides in his mindset. He… pic.twitter.com/mWHpAMcP6c — ANI (@ANI) August 13, 2026

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी के लिए झारखंड लूट का अड्डा है. उन्होंने आगे कहा, "देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिल कर देश के प्रधानमंत्री के आवास पर आ जाता है अगर हिम्मत है तो झारखंड में वे सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते."

20 दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी

झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 20वें दिन भी जारी है. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है.

इस बीच बीजेपी भी छात्रों के समर्थन में मैदान पर उतरी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता रघुबर दास ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के भीतर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वह अनशन करेंगे.

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