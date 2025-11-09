'कांग्रेस और राजद ने बढ़ाई बांग्लादेशी घुसपैठ', बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण जैसे-जैसे शुरू हो रहा है, राजनीतिक माहौल भी और गरमाता जा रहा है. इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कुछ अन्य दल जिम्मेदार हैं.

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि किशनगंज, अररिया और कटिहार जैसे बिहार के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने दावा किया कि यह समस्या सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जिलों के साथ-साथ झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा तक फैली हुई है. दुबे ने कहा कि यह पूरा इलाका अब घुसपैठ कॉरिडोर बन गया है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

घटकर 26 से 27 प्रतिशत हुई आदिवासी जनसंख्या- निशिकांत दुबे

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि 1951 में संथाल क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या 45 प्रतिशत थी, जो अब घटकर करीब 26-27 प्रतिशत रह गई है. अगली जनगणना में यह संख्या और घटकर 22-23 प्रतिशत हो जाएगी. सवाल यह है कि हमारे 19-20 प्रतिशत आदिवासी आखिर कहां गए.

आदिवासी भाइयों की जमीन पर बांग्लादेशी कर बैठे हैं कब्जा- दुबे

दुबे ने दावा किया कि इन क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या 9 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है और इसका बड़ा कारण बांग्लादेश से अवैध रूप से आकर बसना है. उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन पर बांग्लादेशी कब्जा कर बैठे हैं और यह सब विपक्षी दलों की तुष्टिकरण नीति का नतीजा है.

वोट बैंक की राजनीति कर रहे महागठबंधन के सभी दल- सांसद

बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, राजद और वीआईपी पार्टी जैसी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल पाकिस्तान और बांग्लादेश समर्थक राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं. दुबे ने दावा किया कि बिहार चुनाव के नतीजे विपक्षी दलों की तुष्टिकरण की राजनीति पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होंगे. बता दें कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ था. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढ़िए- 'CM बनना उनके भाग्य में नहीं लिखा', BJP नेता संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना