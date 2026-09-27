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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडजमशेदपुर की LIC बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर भीषण आग, 4 दमकलों ने पाया काबू

जमशेदपुर की LIC बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर भीषण आग, 4 दमकलों ने पाया काबू

जमशेदपुर में एलआईसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर अचानक आग की लपटें दिखाई दीं. इसके बाद झारखंड अग्निशमन विभाग के साथ टाटा स्टील के अग्निशमन विभाग की टीम ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 27 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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झारखंड के जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एलआईसी बिल्डिंग में आधी रात के बाद अचानक आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते चौथी मंजिल से धुआं और आग निकलने लगी. आग की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी. इसके बाद झारखंड अग्निशमन विभाग के साथ टाटा स्टील के अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

चार दमकलों की मदद से सुबह 4 बजे आग पर पाया काबू

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात करीब 2 बजे के बाद एलआईसी (LIC) बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर अचानक आग की लपटें दिखाई दीं. सुरक्षा कर्मियों ने जब आग को देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. करीब चार दमकलों की मदद से अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया.

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जानकारी के मुताबिक पुलिस और दमकल की टीम ने समय से बिल्डिंग में फंसे दो कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. वहीं घटना में किसी के भी घायल होने या मौत की सूचना नहीं मिली है. वहीं करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे के करीब आग पर काबू पाया गया. 

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बिल्डिंग में रखे दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य सामान का भारी नुकसान

जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग लगने के कारणों के साथ-साथ इससे हुए नुकसान का आकलन भी कर रही है. बताया जा रहा है कि एलआईसी बिल्डिंग में रखे दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य सामान का भारी नुकसान हुआ है. वहीं आग की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

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Published at : 27 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Jamshedpur News JHARKHAND NEWS
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