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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडदुमका में बुनियादी सुविधाओं को तरसे ग्रामीण, डीसी से की शिकायत

दुमका में बुनियादी सुविधाओं को तरसे ग्रामीण, डीसी से की शिकायत

दुमका में काठीकुंड के खिलौड़ी और तैतूलपाड़ा गांव के ग्रामीण बुनियादों सुविधाओं से वंचित हैं. यहां न पक्की सड़क और बिजली है और न ही पीने का पानी. यहीं नहीं कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस भी नहीं मिलती.

Written By : विकास साह |  Updated at : 27 Sep 2026 08:07 AM (IST)
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झारखंड के दुमका जिले की काठीकुंड प्रखंड में बड़ताला पंचायत के खिलौड़ी और तैतूलपाड़ा गांव बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं. यहां विकास के दावों की पोल स्थानीय ग्रामीण खुद खोल रहे हैं. जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सीधे जिला मुख्यालय पहुंच गए.जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है.

आदिवासी और पहाड़िया बहुल इस इलाके के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं. जबकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला परिवार राजनीति में खासा रसूख रखता है. यहां से जेएमएम के आलोक सोरेन विधायक हैं, उनके पिता नलिन सोरेन सांसद हैं और माता जॉयस बेसरा जिला परिषद सदस्य हैं. यानी एक ही घर में तीन-तीन ताकतवर जनप्रतिनिधि. बावजूद इसके, उनके आवास से कुछ ही दूरी पर बसे ये गांव आज भी विकास की राह तक रहे हैं.

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एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती गांव 

ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में पक्की सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को कंटीले और पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. सबसे दर्दनाक स्थिति तब बनती है जब गांव में कोई बीमार पड़ता है. मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तो दूर, कोई गाड़ी तक नहीं आ पाती. मजबूरन परिजनों को मरीज को खाट पर लादकर इन्हीं उबड़-खाबड़ रास्तों से मिलों पैदल चलना पड़ता है. 

वहीं पीने के पानी के लिए भी ग्रामीण नलों पर नहीं, बल्कि पहाड़ों से बहते झरनों और चुआं पर निर्भर हैं. समस्याएं यहीं खत्म नहीं होतीं. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में भी जमकर धांधली हुई है. ग्रामीणों का आरोप है कि बिचौलिये आवास का पैसा डकार गए और उनके आशियाने को अधूरा ही छोड़ दिया. अब बिना छत के, गर्मी और बारिश के थपेड़े सहते हुए लोग तिरपाल के नीचे दिन काटने को मजबूर हैं.

डीसी से की शिकायत 

स्थानीय स्तर पर जब सुनवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने बीडीओ (BDO) से गुहार लगाई और थाने में आवेदन दिया. लेकिन कोई कार्रवाई न होते देख थक-हारकर ग्रामीण सीधे जिला मुख्यालय पहुंचे और दुमका डीसी (DC) से मामले की शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए दुमका उपायुक्त (DC) ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

आजादी के 75 साल बाद भी जब देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, तब दुमका के इन गांवों से आती ये तस्वीरें व्यवस्था के मुंह पर तमाचा हैं. तीन-तीन जनप्रतिनिधि देने वाले इस इलाके के लोग आज भी खाट पर जिंदगी ढोने को मजबूर हैं. अब देखना होगा कि डीसी के आदेश के बाद बिचौलियों पर क्या कार्रवाई होती है और इन गांवों तक विकास की किरण कब पहुंचती है.

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Published at : 27 Sep 2026 08:07 AM (IST)
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