Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में Gen Z के बाद अब Gen Alpha ने खोला मोर्चा, क्या हैं मांगें?

झारखंड में Gen Z के बाद अब Gen Alpha ने खोला मोर्चा, क्या हैं मांगें?

Jharkhand Protest: Gen Alpha छात्रों का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे इसी डीसी कार्यालय में धरना देने को मजबूर होंगे.

Written By : विकास साह |  Updated at : 13 Aug 2026 11:54 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में छात्रों के आंदोलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले Zen-G के छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, वहीं अब अब Zen-Alpha के छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है.

दुमका में आदिवासी वेलफेयर हॉस्टल के करीब 200 नाराज छात्र पैदल डीसी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने आवाज बुलंद की. छात्रों का आरोप है कि वे महीनों से बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है.

बुनियादी सुविधाओं की मांग

हॉस्टल की तस्वीरें और छात्रों की शिकायतें व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. पानी की भारी किल्लत, करीब 200 छात्रों के लिए महज दो शौचालय, और वह भी पूरी तरह भर चुके हैं. ऊपर से हॉस्टल की छत जर्जर है, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है.

रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, 15 अगस्त को निकालेंगे तिरंगा यात्रा

छात्रों का कहना है कि नगर परिषद की तरफ से मिलने वाला पानी भी इतना गंदा है कि उसे पीना तो दूर, इस्तेमाल करना भी मुश्किल है. पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों को खाना बनाने और जलावन जुटाने की जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है. उनका आरोप है कि हॉस्टल में कोई रसोइया तक नहीं है और खाना बनाने के लिए जलावन करीब 35 किलोमीटर दूर गोपीकांदर से लाना पड़ता है.

यानी जिन हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, वही हाथ पानी, लकड़ी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं जुटाने में लगे हैं. ऐसे हालात में सवाल यही है कि आखिर ये छात्र पढ़ाई करें या जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष?

सरकार ने फंड की कमी का दिया हवाला

इधर कल्याण विभाग के अधिकारी फंड की कमी का हवाला दे रहे हैं और छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं. हालांकि, अधिकारी ने कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया.

आर-पार की दी चेतावनी

वहीं छात्रों ने भी अब आर-पार की चेतावनी दे दी है. छात्रों का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे इसी डीसी कार्यालय में धरना देने को मजबूर होंगे. फिलहाल छात्रों की समस्या सुनने के लिए DSE मौके पर पहुंचे और उनकी बात सुनी. छात्रों ने ABP News के कैमरे पर भी अपनी परेशानियां खुलकर सामने रखीं.

रांची: देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी छिपाई जा रही, सरकार पर आरोप

Published at : 13 Aug 2026 11:51 PM (IST)
Tags :
Dumka News Jharkhand News Gen Alpha Ranchi Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड में Gen Z के बाद अब Gen Alpha ने खोला मोर्चा, क्या हैं मांगें?
झारखंड में Gen Z के बाद अब Gen Alpha ने खोला मोर्चा, क्या हैं मांगें?
झारखंड
रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, 15 अगस्त को निकालेंगे तिरंगा यात्रा
रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, 15 अगस्त को निकालेंगे तिरंगा यात्रा
झारखंड
रांची: देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी छिपाई जा रही, सरकार पर आरोप
रांची: देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी छिपाई जा रही, सरकार पर आरोप
झारखंड
रांची: CM आवास के पास लगाए गए बैरिकेड हटाए जाएं, बाबूलाल मरांडी की मांग
रांची: CM आवास के पास लगाए गए बैरिकेड हटाए जाएं, बाबूलाल मरांडी की मांग
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पहले परमाणु अटैक करेगा पाकिस्तान', इस प्रोफेसर का दावा, पहले की भविष्यवाणियां हुईं सच
'पहले परमाणु अटैक करेगा पाकिस्तान', इस प्रोफेसर का दावा, पहले की भविष्यवाणियां हुईं सच
मध्य प्रदेश
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
भोजपुरी सिनेमा
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
इंडिया
फैसले से पीछे हटा बार काउंसिल, CJI का विरोध करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स से हटाई रोक
फैसले से पीछे हटा बार काउंसिल, CJI का विरोध करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स से हटाई रोक
इंडिया
'ये BJP-RSS की मनुवादी सोच का नतीजा', खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर बोले राहुल गांधी
'ये BJP-RSS की मनुवादी सोच का नतीजा', खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर बोले राहुल गांधी
इंडिया
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget