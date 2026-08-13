झारखंड में Gen Z के बाद अब Gen Alpha ने खोला मोर्चा, क्या हैं मांगें?

झारखंड में छात्रों के आंदोलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले Zen-G के छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, वहीं अब अब Zen-Alpha के छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है.

दुमका में आदिवासी वेलफेयर हॉस्टल के करीब 200 नाराज छात्र पैदल डीसी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने आवाज बुलंद की. छात्रों का आरोप है कि वे महीनों से बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है.

बुनियादी सुविधाओं की मांग

हॉस्टल की तस्वीरें और छात्रों की शिकायतें व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. पानी की भारी किल्लत, करीब 200 छात्रों के लिए महज दो शौचालय, और वह भी पूरी तरह भर चुके हैं. ऊपर से हॉस्टल की छत जर्जर है, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है.

रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, 15 अगस्त को निकालेंगे तिरंगा यात्रा

छात्रों का कहना है कि नगर परिषद की तरफ से मिलने वाला पानी भी इतना गंदा है कि उसे पीना तो दूर, इस्तेमाल करना भी मुश्किल है. पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों को खाना बनाने और जलावन जुटाने की जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है. उनका आरोप है कि हॉस्टल में कोई रसोइया तक नहीं है और खाना बनाने के लिए जलावन करीब 35 किलोमीटर दूर गोपीकांदर से लाना पड़ता है.

यानी जिन हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, वही हाथ पानी, लकड़ी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं जुटाने में लगे हैं. ऐसे हालात में सवाल यही है कि आखिर ये छात्र पढ़ाई करें या जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष?

सरकार ने फंड की कमी का दिया हवाला

इधर कल्याण विभाग के अधिकारी फंड की कमी का हवाला दे रहे हैं और छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं. हालांकि, अधिकारी ने कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया.

आर-पार की दी चेतावनी

वहीं छात्रों ने भी अब आर-पार की चेतावनी दे दी है. छात्रों का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे इसी डीसी कार्यालय में धरना देने को मजबूर होंगे. फिलहाल छात्रों की समस्या सुनने के लिए DSE मौके पर पहुंचे और उनकी बात सुनी. छात्रों ने ABP News के कैमरे पर भी अपनी परेशानियां खुलकर सामने रखीं.

रांची: देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी छिपाई जा रही, सरकार पर आरोप