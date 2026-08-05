झारखंड में बारिश और वज्रपात का कहर, अबतक 14 लोगों की हुई मौत

झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है. राज्य के अलग-अलग जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गिरिडीह में गई है. दुमका और लातेहार में भी वज्रपात ने कई परिवारों को प्रभावित किया है.

लगातार बारिश के बीच झारखंड में वज्रपात की घटनाओं ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है. राज्यभर में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में सबसे अधिक 9 लोग गिरिडीह, 3 दुमका और 2 लातेहार जिले के हैं. सभी घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है.

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अलग-अलग स्थानों पर हुआ वज्रपात

उपराजधानी दुमका के रामगढ़ प्रखंड में मंगलवार को तेज बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात हुआ. गिदबोना गांव में खेत में काम कर रही तालको मरांडी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति राजेंद्र मुर्मू और तीन वर्षीय बेटी रितिका मुर्मू गंभीर रूप से झुलस गए. खुदीमेरको गांव में 25 वर्षीय बाबूलाल हेंब्रम और डुमरजोर गांव में खेत में काम कर रहे एक युवक की भी वज्रपात से मौत हो गई. वहीं भालसुमर गांव में देधोरी मांझी और चुड़का टुडू गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों में तीन वर्षीय बच्ची भी शामिल

सभी घायलों को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है. अस्पताल अधीक्षक प्रो. डॉ. रुबेन हेंब्रम के मुताबिक घायलों में एक तीन वर्षीय बच्ची भी शामिल है और सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है. दुमका के उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच झारखंड में वज्रपात की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. प्रशासन लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील कर रहा है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

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