झारखंड में लगातार रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है. जहां सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई एक छात्रा की इलाज के लिए रांची ले जाने के दौरान मौत हो गई. मृतका की पहचान देवपहाड़ी गांव निवासी कृति साव की 8 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी के रूप में हुई है.

पिकअप ने छात्रा को मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका रानी कुमारी अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी. इस दौरान देवघर-जमुआ मुख्य मार्ग पर देवपहाड़ी गांव के नजदीक एक बोलेरो पिकअप वाहन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया. लेकिन रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई

आरोपियों ने परिजन को दो घंटे बंधक बनाया

मामले को लेकर मृतका के पिता कृति साव ने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद उन्होंने वाहन का पीछा कर वाहन चालक और वाहन को पकड़ लिया था. इस दौरान चालक ने अपने परिचितों को बुला लिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी आरिफ राजा अपने साथियों के साथ मौके पर परिजनों को करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर रखा.

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परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

परिजनों का यह भी आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई तथा वाहन और चालक को भगाने का प्रयास किया गया. ऐसे में घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कराया. फिलहाल पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वही पुलिस भी मामले की तफ्तीश से जांच में जुटी हुई है.

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