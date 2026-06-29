रांची: कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने उतरा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडRanchi News: कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने उतरा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

Ranchi News: कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने उतरा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

Ranchi News In Hindi: मृतकों की पहचान सुखराम मुंडा और उनके छोटे भाई विनोद मुंडा के रूप में हुई है. बताया गया कि सोमवार सुबह विनोद खेत में स्थित कुएं से पानी निकालने गया था.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 29 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के चन्द्राटोली गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों की कुएं में डूबने से मौत हो गई. छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई ने बिना अपनी जान की परवाह किए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में दोनों की जान चली गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसने काफी देर तक संघर्ष करते हुए विनोद को पानी की सतह तक भी खींच लिया था, लेकिन कुएं में पानी अधिक होने और बाहर निकलने का कोई साधन नहीं होने के कारण दोनों बाहर नहीं आ सके. आखिरकार दोनों की कुएं में डूबने से मौत हो गई.

 पानी निकालने के दौरान हुआ हादसा 

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सुखराम मुंडा और उनके छोटे भाई विनोद मुंडा के रूप में हुई है. बताया गया कि सोमवार सुबह विनोद खेत में स्थित कुएं से पानी निकालने गया था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिरकर डूबने लगा. भाई को संकट में देख सुखराम तुरंत उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गया. घटना की सूचना मिलने पर अनगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाया. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित रिम्स भेज दिया गया.

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परिजनों का बुरा हाल 

परिवार के लोगों के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच गहरा लगाव था और बड़े भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.  उधर सगे भाइयों की मौत से पूरे गांव में भी मातम सा माहौल है. किसी को यकीं नहीं हो रहा कि दोनों भाइयों की जान इस तरह चली जाएगी. पुलिस ने मामले में यूडी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Published at : 29 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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