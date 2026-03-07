अश्लील गाने पर छात्रों संग नाच रहे प्रधानाध्यापक का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

झारखंड के गढ़वा जिले में छात्रों के साथ एक कथित ‘अश्लील’ गाने पर नृत्य करने के आरोप में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दो सहायक शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने शनिवार (7 फरवरी) को इस संबंध में जानकारी दी. यह कार्रवाई उस समय की गई जब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया.

प्रधानाध्यापक और दो सहायक शिक्षक का नाचते हुए वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार यह घटना गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के सोहबरिया स्थित एक विद्यालय में 1 मार्च को आयोजित विदाई समारोह के दौरान हुई थी. समारोह में आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राएं भी शामिल थे. वायरल वीडियो में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और दो सहायक शिक्षक छात्रों के साथ एक गाने पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए.

गढ़वा के जिला शिक्षा अधिकारी कैसर रजा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लगाए गए आरोप गंभीर पाए गए हैं. इसी आधार पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार रंजन को झारखंड सरकारी सेवा नियम 2016 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की आगे भी जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

झारखंड सहायक अध्यापक नियमावली, 2021 के तहत कार्रवाई शुरू

इस मामले में विद्यालय के दो सहायक शिक्षक, पुरुषोत्तम पंडित और सुबेश्वर राम का आचरण भी अनुचित पाया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दोनों शिक्षकों के खिलाफ झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

प्रशासन का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों का आचरण अनुशासन और मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सख्त कदम उठाया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है.