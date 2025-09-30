कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव

झारखंड के नए मुख्य सचिव 1993 बैच के आईएएस अविनाश कुमार बनाए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें कई अन्य महत्वपूर्ण पदों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने मंगलवार (30 सितंबर) शाम इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अविनाश कुमार के पास मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त पदभार भी होगा. इसके पूर्व उनके पास विकास आयुक्त, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का भी प्रभार था.

अलका तिवारी की लेंगे जगह

अधिसूचना के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर कार्यरत अजय कुमार सिंह को अगले आदेश तक विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस अविनाश कुमार के पहले 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थीं. उनके कार्यकाल की आखिरी तिथि 30 सितंबर है. उन्होंने 1 नवंबर 2024 को मुख्य सचिव का पद संभाला था.

वरीयता में इस नंबर पर हैं अविनाश कुमार

अलका तिवारी के बाद राज्य में आईएएस अफसरों की वरीयता सूची में शैलेश कुमार सिंह सबसे ऊपर हैं. वह वर्ष 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं, लेकिन वह अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत हैं. उनके बाद वरीयता सूची में दूसरे नंबर पर रहीं 1992 बैच की आईएएस निधि खरे भी फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. अविनाश कुमार इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं.

अलका तिवारी की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद के लिए 1995 बैच के आइएएस अजय कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह व नितिन मदन कुलकर्णी भी दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं. तीनों अधिकारी अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं.