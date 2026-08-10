झारखंड के अलग-अलग जिलों से भारी संख्या में रांची आ रहे छात्र, शांतिपूर्ण होगा विधानसभा मार्च

झारखंड में JPSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ दो हफ्ते से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों का सोमवार (10 अगस्त) को प्रस्तावित ‘विधानसभा मार्च’ है. इसके मद्देनजर पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और पूरे शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता अमर बाउरी ने आरोप लगाया कि पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आदित्य साहू को 'नजरबंद' कर दिया गया है.

BJP के प्रदेश महासचिव बाउरी ने कहा कि आदित्य साहू के आवास के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती करके सरकार 'सफलता हासिल नहीं कर पाएगी.' पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य विधानसभा के पास प्रस्तावित धरने-प्रदर्शन को देखते हुए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं.

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'अब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आगे भी जारी रहे'- DGP

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) मनोज कौशिक ने कहा, “छात्रों के प्रस्तावित विधानसभा मार्च के दौरान अशांति की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है.” उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मार्च में शामिल हों, क्योंकि पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से जारी उनके प्रदर्शन में उन्होंने अनुशासन बनाए रखा है.

एडीजी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि असामाजिक तत्वों और उपद्रव करने वालों को मार्च में शामिल होने से रोका जाए. वहीं, एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. हम नहीं चाहते कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने के कारण किसी छात्र के करियर पर दाग लगे. शहर के प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ अवरोधक लगाए गए हैं.

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JPSC-JSCC aspirants' protest | Student leader Ravindra Paswan says, "A march to the Vidhan Sabha and a gherao will be conducted in a peaceful and constitutional manner. Students will start gathering there at 9:00 AM. The march will commence between… https://t.co/zdsGd3bu6X pic.twitter.com/XnYYOHeCwU — ANI (@ANI) August 10, 2026

झारखंड के हर जिले से आ रहे छात्र

छात्र नेता रवींद्र पासवान ने जानकारी दी, "विधानसभा तक मार्च और घेराव शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा. छात्र सुबह 9:00 बजे वहां जुटना शुरू हो जाएंगे. मार्च सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से शुरू होगा. मैं सभी छात्रों और आम जनता से शांति बनाए रखने और संवैधानिक नियमों का पालन करने की अपील करता हूं. चूंकि हम छात्र इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हमें यह दिखाना होगा कि हम अनुशासित और शिक्षित हैं. आज के विरोध प्रदर्शन के लिए झारखंड के हर जिले से छात्र आ रहे हैं; भारी संख्या में लोग जुटेंगे."

'मार्च में शामिल हो सकते हैं असमाजिक तत्व'

छात्र नेता ने आशंका जताई है कि इस मार्च में असमाजिक तत्व भी मौजूद हो सकते हैं. इसे देखते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण और सफल बनाए रखने में मदद करें. रवींद्र पासवान ने कहा, "आज के विरोध प्रदर्शन के लिए हमारे पास लगभग 300-400 स्वयंसेवक हैं. वे सभी यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़े. अगर हमें कोई असामाजिक तत्व या उपद्रवी व्यक्ति दिखाई देता है, तो हम खुद उनकी पहचान करेंगे और उन्हें अधिकारियों के हवाले कर देंगे."

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