मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJPSC आंदोलन: CJP के आशुतोष रांका बोले, 'जब दीपके वहां जाएगा तभी...'

JPSC आंदोलन: CJP के आशुतोष रांका बोले, 'जब दीपके वहां जाएगा तभी...'

Ashutosh Ranka Exclusive: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हमें ये अपनी बहुत बड़ी जीत लगती है कि हमसे सीखकर लोग अपने लेवल पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 11:05 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता और सह-संयोजक आशुतोष रांका ने एबीपी न्यूज़ से झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर बात की. अभी तक वो, अभिजीत दीपके या सौरव दास वहां क्यों नहीं गए, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे ही पहला मौका मिलेगा, हममे से कोई न कोई वहां पर मौजूद होगा. 

'रांची के आंदोलन को पहले दिन से समर्थन'

उन्होंने कहा कि उनकी और दीपके की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी और सौरव लीगल केस में व्यस्त थे, इस वजह से कोई रांची नहीं जा पाया. हालांकि, आशुतोष रांका ने साफ किया कि रांची में छात्रों के आंदोलन को पहले दिन से सीजेपी का समर्थन है. उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम भी रांची में है.

झारखंड: JPSC के तीन सदस्यों का इस्तीफा, कल CID करेगी पूछताछ

'दीपके वहां जाएगा तभी...'

आशुतोष रांका ने आगे कहा, "हमें ये अपनी बहुत बड़ी जीत लगती है कि हमसे सीखकर लोग अपने लेवल पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं. जो ये उम्मीद है कि दीपके वहां जाएगा तभी या हमसे से कोई एक जाएगा तभी सीजेपी प्रजेंट है, ये अनफेयर है. हमने साफ तौर पर बोला है कि हम छात्रों की मांग का समर्थन करते हैं."

'सीजेपी को 3 लोगों से जोड़कर नैरेटिव बनाने की कोशिश'

इसके आगे उन्होंने कहा, "हमारी नेशनल टीम वहां मौजूद है. हमारी फूड टीम वहां पर मौजूद है. सीजेपी को तीन लोगों से जोड़कर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है. ये सफल नहीं होगा.''

रांची आंदोलन को लेकर सीजेपी को सवालों के घेरे में लाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "झारखंड सरकार से सवाल करने की जगह सीजेपी से सवाल कर रहे हैं.  सीजेपी की सरकार इस समय झारखंड में नहीं है. सीजेपी ने पेपर लीक नहीं किया है. हम जानते हैं कि हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. हम इसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं. हम लोग दो महीने जंतर मंतर पर रहे. हम जानते हैं कि हमारी कितनी ज्यादा तबीयत खराब थी. चल फिर नहीं पा रहे थे. सात दिनों तक मुझे 100-101 डिग्री बुखार रहा है. इस तरह की सारी चीजें पिछले हफ्ता-दस दिनों में हुई हैं." 

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
JPSC CJP Jharkhand News Ashutosh Ranka Ranchi Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
JPSC आंदोलन: CJP के आशुतोष रांका बोले, 'जब दीपके वहां जाएगा तभी...'
JPSC आंदोलन: CJP के आशुतोष रांका बोले, 'जब दीपके वहां जाएगा तभी...'
झारखंड
रांची: विधानसभा के पास धारा 163 लागू, छात्रों के मार्च से पहले प्रशासन अलर्ट
रांची: विधानसभा के पास धारा 163 लागू, छात्रों के मार्च से पहले प्रशासन अलर्ट
झारखंड
CM हेमंत सोरेन बोले, 'छात्रों को पारदर्शिता के साथ मिलेगा न्याय'
CM हेमंत सोरेन बोले, 'छात्रों को पारदर्शिता के साथ मिलेगा न्याय'
झारखंड
झारखंड: JPSC के तीन सदस्यों का इस्तीफा, कल CID करेगी पूछताछ
झारखंड: JPSC के तीन सदस्यों का इस्तीफा, कल CID करेगी पूछताछ
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
बिहार
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
भोजपुरी सिनेमा
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
इंडिया
अब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
अब दोबारा से होगी RG कर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
हेल्थ
Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget