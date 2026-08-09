JPSC आंदोलन: CJP के आशुतोष रांका बोले, 'जब दीपके वहां जाएगा तभी...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता और सह-संयोजक आशुतोष रांका ने एबीपी न्यूज़ से झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर बात की. अभी तक वो, अभिजीत दीपके या सौरव दास वहां क्यों नहीं गए, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे ही पहला मौका मिलेगा, हममे से कोई न कोई वहां पर मौजूद होगा.

'रांची के आंदोलन को पहले दिन से समर्थन'

उन्होंने कहा कि उनकी और दीपके की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी और सौरव लीगल केस में व्यस्त थे, इस वजह से कोई रांची नहीं जा पाया. हालांकि, आशुतोष रांका ने साफ किया कि रांची में छात्रों के आंदोलन को पहले दिन से सीजेपी का समर्थन है. उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम भी रांची में है.

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'दीपके वहां जाएगा तभी...'

आशुतोष रांका ने आगे कहा, "हमें ये अपनी बहुत बड़ी जीत लगती है कि हमसे सीखकर लोग अपने लेवल पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं. जो ये उम्मीद है कि दीपके वहां जाएगा तभी या हमसे से कोई एक जाएगा तभी सीजेपी प्रजेंट है, ये अनफेयर है. हमने साफ तौर पर बोला है कि हम छात्रों की मांग का समर्थन करते हैं."

'सीजेपी को 3 लोगों से जोड़कर नैरेटिव बनाने की कोशिश'

इसके आगे उन्होंने कहा, "हमारी नेशनल टीम वहां मौजूद है. हमारी फूड टीम वहां पर मौजूद है. सीजेपी को तीन लोगों से जोड़कर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है. ये सफल नहीं होगा.''

रांची आंदोलन को लेकर सीजेपी को सवालों के घेरे में लाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "झारखंड सरकार से सवाल करने की जगह सीजेपी से सवाल कर रहे हैं. सीजेपी की सरकार इस समय झारखंड में नहीं है. सीजेपी ने पेपर लीक नहीं किया है. हम जानते हैं कि हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. हम इसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं. हम लोग दो महीने जंतर मंतर पर रहे. हम जानते हैं कि हमारी कितनी ज्यादा तबीयत खराब थी. चल फिर नहीं पा रहे थे. सात दिनों तक मुझे 100-101 डिग्री बुखार रहा है. इस तरह की सारी चीजें पिछले हफ्ता-दस दिनों में हुई हैं."