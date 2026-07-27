#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJSSC-JPSC से लेकर JAC तक.... झारखंड में कौन-कौन से पेपर लीक?

JSSC-JPSC से लेकर JAC तक.... झारखंड में कौन-कौन से पेपर लीक?

Jharkhand Paper Leak: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी पेपर लीक घोटाले के गंभीर आरोप लग रहे हैं. जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

पेपर लीक के मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है. ऐसे में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी पेपर लीक घोटाले के गंभीर आरोप लग रहे हैं. जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है.

झारखंड में हाल के वर्षों में कई प्रमुख प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं. इस बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में अब हाल ही में कौन-कौन से पेपर लीक हुए हैं. झारखंड में 6 से ज्यादा परिक्षाएं प्रभावित हुई हैं.  इनमें JPSC, JSCC परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे हैं.

झारखंड: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद BJP ने खोला मोर्चा, CM हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा

झारखंड में कौन कौन से पेपर हुए लीक?

  • JSSC CGL परीक्षा

2023 में आयोजित JSSC Combined Graduate Level परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई. मामले की CID जांच भी हुई.

  • JPSC सिविल सेवा परीक्षा

JPSC की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्नपत्र की सुरक्षा और पेपर लीक के आरोप लगे. इन आरोपों की जांच के लिए CID की SIT जांच कर रही है.

  • JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा

उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग के जरिए धांधली और पेपर लीक के आरोप सामने आए. मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया.

  • JAC 10वीं बोर्ड परीक्षा

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ. जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई गई.

  • NEET-UG परीक्षा

राष्ट्रीय स्तर की NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में झारखंड के हजारीबाग और देवघर का नाम सामने आया. CBI जांच में राज्य से जुड़े कई अहम सुराग मिले.

अब तक JPSC की इन परीक्षाओं को लेकर उठे सवाल

झारखंड में JPSC की कई परीक्षाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इसमें 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, सहायक वन संरक्षक भर्ती, झारखंड पात्रता परीक्षा, परियोजना प्रबंधक भर्ती, सिविल जज (जूनियर डिवीजन, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एपीपी भर्ती शामिल हैं. 

हाल के दिनों में इन भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर अनियमितताओं के आरोपों और जांच के बीच JPSC ने कुल 9 भर्ती परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी थीं. आयोग ने स्थगन का कारण "अपरिहार्य कारण" बताया, जबकि यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच लिया गया.

झारखंड में जमीन विवाद पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया युवक, 40 प्रतिशत शरीर झुलसा

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
JPSC JSSC Jharkhand Paper Leak Jharkhand News HEMANT SOREN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
JSSC-JPSC से लेकर JAC तक.... झारखंड में कौन-कौन से पेपर लीक?
JSSC-JPSC से लेकर JAC तक.... झारखंड में कौन-कौन से पेपर लीक?
झारखंड
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
झारखंड
झारखंड: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद BJP ने खोला मोर्चा, CM हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा
झारखंड: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद BJP ने खोला मोर्चा, CM हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा
झारखंड
झारखंड में जमीन विवाद पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया युवक, 40 प्रतिशत शरीर झुलसा
झारखंड में जमीन विवाद पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया युवक, 40 प्रतिशत शरीर झुलसा
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
झारखंड
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
हेल्थ
Spider Veins: आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
ABP NEWS
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
ABP NEWS
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
ABP NEWS
Viral Video: हाथी को गुड़ खिलाना शख्स को पड़ा महंगा, हाथी ने सूंड से किया हमला!
Viral Video: हाथी को गुड़ खिलाना शख्स को पड़ा महंगा, हाथी ने सूंड से किया हमला!
ABP NEWS
Byculla Fire Station: मुजरिमों के पसीने छुड़ाने वाली पुलिस के खुद छूटे पसीने!
Byculla Fire Station: मुजरिमों के पसीने छुड़ाने वाली पुलिस के खुद छूटे पसीने!
ABP NEWS
Viral Video: इस पंप पर पेट्रोल नहीं, लाठियां मिलती हैं!
Viral Video: इस पंप पर पेट्रोल नहीं, लाठियां मिलती हैं!
Embed widget