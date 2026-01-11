झारखंड: गिरिडीह में कोयला माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, 15 टन कोयला किया जब्त

झारखंड के गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है. पुलिस ने बताया कि गिरिडीह में लगातार अवैध कोयला कारोबारी फल-फूल रहें है, जिसे देखते हुए गिरिडीह पुलिस ने कोयला माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कि और 15 टन अवैध कोयला और 15 मोटर साइकिलों को जब्त किया है.

अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी करावई

यह छापेमारी गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ की थी. जहां उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के कबरीबाद में विशेष छापेमारी अभियान चलाया था. गिरिडीह पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में करीब 15 टन से अधिक अवैध रूप से डंप किया गया कोयला तथा कोयला ढुलाई में इस्तेमाल की जा रही 10 से 15 दोपहिया वाहन को जब्त किया गया है.

छापेमारी से सक्रिय कोयला तस्करी सिंडिकेट में मची अफरा-तफरी

इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला तस्करी में संलिप्त धंधेबाजों और कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि यह छापेमारी मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो के नेतृत्व में की गई है, जिससे इलाके में सक्रिय कोयला तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि लगातार अवैध कोयला तस्करी की सूचनाएं मिल रही थीं. जिस वजह से इस क्रम में यह कार्रवाई की गई.

अवैध कोयला तस्करी बंद नहीं, तो कार्रवाई जारी रहेगी

गिरिडीह पुलिस ने आगे कहा की अवैध कोयला ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है तथा कोयले को भी जब्त कर लिया गया है. साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि अवैध कोयला तस्करी बंद नहीं हुई तो आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कोयला कारोबार पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.