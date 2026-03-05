पाकुड़: होली के दिन खून की होली! युवक की धारदार हथिया से हत्या, पिता लगाते रहे मदद की गुहार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडPakur News: होली के दिन खून की होली! युवक की धारदार हथिया से हत्या, पिता लगाते रहे मदद की गुहार

Pakur News: होली के दिन खून की होली! युवक की धारदार हथिया से हत्या, पिता लगाते रहे मदद की गुहार

Pakur News In Hindi: झारखंड के पाकुड़ में होली पर देवराज सरकार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौटने पर 8-10 युवकों ने हमला किया.

By : IANS एजेंसी | Edited By: जतिन राय | Updated at : 05 Mar 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के पाकुड़ जिले में होली का त्योहार एक परिवार के लिए अकल्पनीय दुख लेकर आया. नगर थाना क्षेत्र के तलवाडांगा गांव में बुधवार शाम 40 वर्षीय देवराज सरकार की उनके घर के पास धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौटे देवराज पर 8 से 10 युवकों के एक समूह ने घेरकर हमला कर दिया.

 पिता के सामने हुआ बेटे पर जानलेवा हमला

पुलिस के अनुसार शाम करीब चार बजे देवराज अपने घर के पास खड़े थे तभी युवकों का एक समूह वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. हमलावरों ने देवराज पर धारदार हथियार से कई वार किए जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक के पिता मेघनाथ सरकार ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि यह हमला उनकी आंखों के सामने हुआ. उन्होंने हमलावरों से बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी. उन्होंने आसपास के लोगों से भी मदद मांगी लेकिन भय के कारण कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका.

 अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही तोड़ा दम

गंभीर रूप से घायल देवराज को परिजन तत्काल सदर अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. बाद में पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया.

 हमलावरों की पहचान हुई, छापेमारी जारी

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हमलावरों की पहचान हो गई है और थाना प्रभारी के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. मृतक के परिजनों ने बताया कि देवराज का किसी के साथ कोई गंभीर विवाद नहीं था. घटना के पीछे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की हर पहलू से जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Pakur News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
Pakur News: होली के दिन खून की होली! युवक की धारदार हथिया से हत्या, पिता लगाते रहे मदद की गुहार
पाकुड़: होली के दिन खून की होली! युवक की धारदार हथिया से हत्या, पिता लगाते रहे मदद की गुहार
झारखंड
Giridih News: होली का जश्न बदला मातम में, गोदावरी नदी में डूबे दो युवक, 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले शव
गिरिडीह: होली का जश्न बदला मातम में, गोदावरी नदी में डूबे दो युवक, 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले शव
झारखंड
Israel Iran War: खाड़ी में फंसे झारखंड के लोगों की सुरक्षा की चिंता! CM हेमंत सोरेन बोले- 'मैं PM मोदी से...'
खाड़ी में फंसे झारखंड के लोगों की सुरक्षा की चिंता! CM हेमंत सोरेन बोले- 'मैं PM मोदी से...'
झारखंड
साहिबगंज चुनाव: किंग मेकर के रोल में CM के 'खास' पंकज मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत तय
साहिबगंज चुनाव: किंग मेकर के रोल में CM के 'खास' पंकज मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत तय
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान नहीं...'
Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान...'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश का कार्यकाल ऐतिहास, दामन पर कोई दाग नहीं, राज्यसभा के लिए सीएम के नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह
Live: नीतीश का कार्यकाल ऐतिहास, दामन पर कोई दाग नहीं, राज्यसभा के लिए सीएम के नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
ट्रेंडिंग
चोरी का अड्डा बनी ट्रेन की साइड अपर बर्थ, गरीब वेंडर्स को बनाया निशाना, वीडियो देख खौलेगा खून
चोरी का अड्डा बनी ट्रेन की साइड अपर बर्थ, गरीब वेंडर्स को बनाया निशाना, वीडियो देख खौलेगा खून
शिक्षा
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget