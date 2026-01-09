झारखंड में शीतलहर का कहर, खूंटी में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

झारखंड के कुछ हिस्सों में शुक्रवार (9 जनवरी) को शीतलहर का प्रकोप बना रहा और राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दी. आईएमडी के अनुसार, राज्य का सबसे कम, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान खूंटी में दर्ज किया गया. इसके बाद डालटनगंज में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस और बोकारो में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

रांची स्थित आईएमडी केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, “झारखंड के ऊपर क्षोभमंडलीय स्तर पर उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं जिसके कारण राज्य के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है.”

इन जिलों में हो सकती है हल्की शीतलहर

आईएमडी के अनुसार, जिन जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, उनमें बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, डालटनगंज (पलामू), लोहरदगा, पाकुड़, रांची, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं. मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, झारखंड में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग जिलों में 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गिया है. इन जिलों में हल्की शीतलहर हो सकती है.

छिटपुट स्थानों पर शीतलहर की आशंका

इसी प्रकार, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है, जिनके छिटपुट स्थानों पर शीतलहर की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, इन जिलों में शीतलहर की यह स्थिति शनिवार सुबह 8:30 बजे तक बने रहने की संभावना है.

मौसम विभाग देश में मौसम संबंधी अलर्ट जारी करने के लिए चार रंगों का उपयोग करता है. ये रंग और इनके संदेश.... ग्रीन (किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं), येलो (नजर रखें और निगरानी करते रहें), ऑरेंज (तैयार रहें) और रेड (कार्रवाई/सहायता की जरूरत) हैं.

रांची और आसपास का हाल

राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में सुबह-सुबह घना कोहरा और धुंध लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस, 10 जनवरी को अधिकतम 22 और न्यूनतम 9 डिग्री, 11 जनवरी को अधिकतम 23 और न्यूनतम 8 डिग्री तथा 12 जनवरी को अधिकतम 23 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है.