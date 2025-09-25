रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के परसाडीह जंगल स्थित हेसापोड़ा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक हाथी और उसका बच्चा खेत के रास्ते गुजरते समय 20 फुट गहरे खुले कुएं में गिर गए. यह घटना बुधवार ( 24 सितंबर) रात की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी गुरुवार (25 सितंबर) सुबह ग्रामीणों ने वन विभाग को दी.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया. हालांकि कुएं की गहराई और झाड़ियों से घिरे होने के कारण हाथी और उसके बच्चे को बाहर निकालना काफी मुश्किल साबित हो रहा है.

20 फुट गहरे खुले कुएं में गिर गए दो हाथी

रामगढ़ के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) नीतीश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि दोनों हाथी बुधवार को ही कुएं में गिरे थे. ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह इसकी सूचना दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई. डीएफओ ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से इस इलाके में करीब 42 हाथियों का झुंड घूम रहा था. अब यह झुंड बोकारो के जंगलों की ओर बढ़ गया है. आशंका जताई जा रही है कि कुएं में गिरे हाथी और उसका बच्चा इसी झुंड का हिस्सा थे, जो बोकारो की ओर जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए.

ग्रामीणों का कहना है कि जिस कुएं में हाथी गिरे हैं, उसके चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है. ऊपर से वह झाड़ियों से ढका हुआ है, जिससे रात में वहां से गुजरने वाले जानवरों को यह दिखाई नहीं देता. इसी कारण हाथी और उसका बच्चा कुएं में गिर पड़े.

ग्रामीणों की मदद से हाथियों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटा वन विभाग

वन विभाग की टीम स्थानीय ग्रामीणों की मदद से हाथियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही है. अधिकारी ने कहा कि भारी मशीनों और क्रेनों की मदद से बचाव कार्य किया जा रहा है. फिलहाल हाथियों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

खुले कुओं को सुरक्षित घेराबंदी की कराए वन विभाग

यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि ऐसे खुले कुओं को सुरक्षित घेराबंदी की जाए ताकि भविष्य में जंगली जानवरों या इंसानों के साथ ऐसी घटनाएं न हों. वन विभाग ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा और कुएं को ढकने या सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाएगी.