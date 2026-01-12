14 जनवरी को होगा झारखंड BJP चीफ के नाम का ऐलान, इस नेता का नाम लगभय तय

झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार (12 जनवरी) को होगी. 14 जनवरी को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी. आदित्य साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है और नए अध्यक्ष चुने जा सकते हैं. वो अभी झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं. झारखंड बीजेपी के मुताबिक, 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन होगा. 13 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र की जांच होगी. इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा होगी और जरूरत पड़ने पर मतदान की प्रक्रिया होगी.

9 जनवरी को चुने गए जिलाध्यक्ष

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 9 जनवरी को झारखंड के 23 सांगठनिक जिलों के निर्वाचित जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए. प्रदेश चुनाव अधिकारी, बीजेपी महामंत्री एवं सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने बताया कि अलग-अलग जिलों में प्रदेश स्तर से नियुक्त चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की देखरेख में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई. शेष जिलों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिनकी घोषणा जल्द की जाएगी.

घोषित सूची के अनुसार दुमका में रूपेश मंडल, पाकुड़ में सरिता मुर्मू, जामताड़ा में सुमित शरण, देवघर में सचिन रवानी, गोड्डा में लक्ष्मी चक्रवर्ती, साहेबगंज में गौतम यादव को जिलाध्यक्ष चुना गया है. मोहन कुंभकार को धनबाद ग्रामीण, श्रवण राय को धनबाद महानगर, रंजीत कुमार राय को गिरिडीह महानगर और महेंद्र वर्मा को गिरिडीह ग्रामीण जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.हजारीबाग में विवेकानंद सिंह, चतरा में रामदेव भोक्ता, रामगढ़ में संजीव कुमार, रांची महानगर में वरुण साहू, रांची पूर्वी में विनय महतो ‘धीरज’ और रांची पश्चिमी में नरेंद्र सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा सागर उरांव को गुमला, दीपक पुरी को सिमडेगा, अमित तिवारी को पलामू, बंशी यादव को लातेहार, गीता बालमुचू को चाईबासा, दीपक पासवान को चक्रधरपुर और हरेकृष्ण प्रधान को सरायकेला-खरसावां का जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है.

बीजेपी ने सामाजिक संतुलन पर दिया जोर

डॉ. प्रदीप वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में “संगठन पर्व” की शुरुआत हुई थी. प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंडल और जिला स्तर पर चुनाव कराए गए. संगठन विस्तार के तहत रांची ग्रामीण को पूर्वी और पश्चिमी दो जिलों में विभाजित किया गया है, वहीं चक्रधरपुर और गिरिडीह ग्रामीण को नए सांगठनिक जिले के रूप में गठित किया गया है. घोषित सूची में बीजेपी ने सामाजिक संतुलन और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया है.

23 जिलाक्ष्यों में तीन महिलाएं शामिल

23 जिलाध्यक्षों में तीन महिलाएं शामिल हैं. सामाजिक दृष्टि से चार जिलाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से और एक अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, जबकि शेष पदों पर पिछड़ा और सामान्य वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. खास बात यह है कि आठ जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिन्हें दोबारा निर्वाचित किया गया है. रांची महानगर अध्यक्ष की घोषणा के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश उपस्थित रहे. दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद, गिरिडीह में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, और रामगढ़ में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद शामिल हुए.