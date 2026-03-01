गिरिडीह: तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट, सोना-चांदी समेत 3 लाख से ज्यादा का कैश लेकर बदमाश फरार

झारखंड के गिरिडीह जिले के भरकट्टा ओपी क्षेत्र अंतर्गत डमरूआ-भलुआ रोड पर तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट की घटना सामने आई है. बीती रात बदमाशों ने पिस्तौल सटाकर एक जेवर दुकानदार से 3 लाख 50 हजार नगद लूट लिए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

सूचना मिलते ही भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी. जानकारी के अनुसार भरकट्टा ओपी क्षेत्र निवासी शंकर स्वर्णकार सरिया में जेवर की दुकान चलाते हैं. पुलिस ने इस मामले में अब तेजी से जांच शुरू कर दी है.

घर लौट रहे थे दुकानदार

प्रतिदिन की तरह बीती रात भी वह दुकान बंद कर नगद राशि लेकर सरिया से भरकट्टा लौट रहे थे. इसी दौरान डमरूआ-भलुआ रोड के सुनसान हिस्से में पहले से घात लगाए तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. बदमाश बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार थे.

बदमाशों ने पिस्तौल सटाकर शंकर स्वर्णकार को अपने कब्जे में ले लिया और उनके पास मौजूद 3 लाख 50 हजार रुपए लूट लिए. जाते-जाते अपराधियों ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया और कुछ दूरी पर झाड़ियां में फेंक दिया.

वारदात के बाद बदमाश फरार

घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए. वहीं पुलिस लगातार छापेमारी में जुट गई है. पीड़ित ने बताया की सरिया से ही पीछे से एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर उनकी बाइक के पीछे-पीछे आ रहे थे. अचानक उक्त स्थान के पास बाइक को ओवरटेक करके बाइक को रोक दिया और अपराधियों ने कान पर तमंचा रखकर लूट की घटना को अंजाम दिया.

घटना के बाद भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन सिंह ने कहा की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है. अपराधियों का पता लगाया जा रहा है. आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.