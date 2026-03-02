साहिबगंज चुनाव: किंग मेकर के रोल में CM के 'खास' पंकज मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत तय

झारखंड के साहिबगंज नगर परिषद में चुनाव हो रहे हैं. इस चुनाव में मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा एक बार फिर किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं. इसके पीछे की वजह है कुछ दिन पहले हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में अपने समर्थन वाले प्रत्याशी को जीत दिलाने में कामयाब रहे थे.

ऐसे में अब उपाध्यक्ष पद के चुनाव में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है. उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस कोटे से विनीता देवी का नाम सामने आया है. ऐसे में विनीता के निर्विरोध जीतने के आसार बढ़ गए हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा के सामने कांग्रेस नेताओं ने विनीता देवी के नाम का प्रस्ताव रखा था.

हेमंत सोरेन के काफी खास माने जाते हैं

पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी खास माने जाते हैं. वे झारखंड में संताल की राजनीति में अहम असर रखते हैं. नगर निकाय चुनाव में उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी. सभी निर्वाचित पार्षदों को रविवार (1 मार्च) को स्वागत करने लिए बुलाया गया. वहीं उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की गई.

इस दौरान 28 में से 25 पार्षद शामिल हुए थे. वहीं पार्षदों को सम्मानित किया गया. जिसके बाद उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी विनीता देवी के नाम पर चर्चा की गई. बैठक में मौजूद सभी पार्षदों ने उनके नाम पर अपनी सहमति जताई है. विनीता ने इस बार तीसरी जीत अपने नाम दर्ज कराई है.

शपथ ग्रहण के बाद विकास पर बोर्ड बैठक

आगामी 12 मार्च को इन सभी निर्वाचित पार्षदों के साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद की शपथ दिलाई जाएगी. इसके बाद विकास पर बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी. इसी दिन तीन निकायों के उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा.

साहिबगंज की तीन नगर परिषदों में साहिबगंज नगर परिषद, बरहड़वा नगर पंचायत के साथ राजमहल नगर पंचायत का नाम शामिल है. इसके बाद सभी पार्षदों के जरिए एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा. साथ ही अगर पार्षद असहमत होंगे तो चुनाव भी कराया जा सकता है जिससे निर्विरोध जीत के आसार खत्म हो जाएंगे.