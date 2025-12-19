सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: झारखंड की टीम से मिले CM हेमंत सोरेन, पहली बार खिताब जीतने पर दी बधाई

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हरियाणा को 69 रनों से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया. झारखंड की टीम ने पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम से मुलाकात कर बधाई दी है. सीएम हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को सम्मानित किया. उन्होंने कप्तान ईशान किशन के साथ तस्वीर भी शेयर की.

सीएम सोरेन ने टीम से की मुलाकात

सीएम हेमंत सोरेन ने जीत के बाद टीम से मुलाकात की. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट में लिखा, "सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने वाली झारखंड क्रिकेट टीम से आज मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं सम्मानित किया."

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने वाली झारखंड क्रिकेट टीम से आज मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं सम्मानित किया.



यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है.



पूरे राज्य को आप पर गर्व है.



झारखंड की युवा प्रतिभाएं देशभर में नई प्रेरणा बन रही… pic.twitter.com/yqmbRHKEMM — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 19, 2025

मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए सीएम ने पोस्ट में आगे लिखा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है. पूरे राज्य को आप पर गर्व है. झारखंड की युवा प्रतिभाएं देशभर में नई प्रेरणा बन रही हैं.

जीत के बाद सीएम ने दी बधाई

हेमंत सोरेन टीम को बधाई संदेश देते हुए लिखा कि झारखंड क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. उन्होंने आगे लिखा कि आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है. यह जीत आपकी मेहनत, अनुशासन और जज्बे का परिणाम है.

झारखंड क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.



आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है. यह जीत आपके मेहनत, अनुशासन और जज़्बे का परिणाम है.



टीम के हर खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं.



झारखंड की धरती से… pic.twitter.com/ZOmTggnMb5 — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 18, 2025

सीएम ने टीम को लेकर लिखा कि टीम के हर खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने लिखा कि झारखंड की धरती से निकली प्रतिभा आज देशभर में अपना परचम लहरा रही है.

टीम ने 69 रनों से हासिल की जीत

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला हरियाणा और झारखंड के बीच हुआ. इसमें झारखंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 262 रनों का लक्ष्य रखा. इसका पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम 18.3 ओवरों में महज 193 रनों पर ही सिमट गई. झारखंड की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 69 रनों से जीतकर नया कीर्तिमान रच दिया. राज्य की इस जीत की हर तरफ चर्चा हो रही है.