झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन बुधवार (25 नवंबर) को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर हंगामा देखने को मिला. सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष में बहस देखने को मिली. सदन में चर्चा के दौरान संवैधानिक अधिकारों, मतदाताओं की पात्रता, घुसपैठ और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए.

अंततः सदन ने ध्वनिमत से संकल्प पारित कर केंद्र सरकार का ध्यान मतदाता सूची के लिए जारी प्रक्रिया से लोगों को हो रही परेशानी की ओर कराया है. झाखंड सरकार ने केंद्र सरकार से इस समस्या पर ध्यान देने और संबंधित विभाग के जरिए नियमों में बदलाव के लिए कहा है, जिससे मतदाताओं की परेशानी का हल हो सके.

SIR प्रक्रिया पर सवाल

सदन में झारखंड सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने SIR प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किये हैं. उनका कहना है कि SIR पुनिरीक्षण की प्रक्रिया के समय को बढ़ाया जाये ताकि आम नागरिकों की परेशानी हल हो सके. पात्र मतदाता अपने अधिकारों से वंचित न हो. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है. राधाकृष्ण किशोर ने पूर्व में हुए SIR के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कुल 2.64 करोड़ मतदाताओं में से पहले चरण के ड्राफ्ट में केवल 2.21 करोड़ (करीब 16 प्रतिशत) के नाम ही प्रकाशित किए गए हैं.

उन्होंने आगे दावा किया कि कुल मतदाताओं में से 38 प्रतिशत से अधिक या तो ड्राफ्ट से बाहर हैं या फिर नाम में गड़बड़ी या उम्र जैसी विसंगतियों के कारण संदेह के घेरे में होने के कारण नोटिस का सामना कर रहे हैं. उनका दावा है कि ड्राफ्ट में शामिल किए गए मतदाताओं में से 27 प्रतिशत को नोटिस भेजा गया है.

विपक्ष का पलटवार

वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार और वित्त मंत्री पर पलटवार किया है. उन्होंने सत्तापक्ष पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं. साथ ही विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाये हैं और कहा कि सदन का मजाक बना दिया गया है. मरांडी ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए और कहा कि SIR पहले से पहले प्रदेश में 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 226 मतदाता थे, जबकि ड्राफ्ट सूची में करीब 2 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने चालाकी से ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए नामों का पूरा ब्यौरा छिपाया है.

बाबूलाल मरांडी ने सामने रखे आंकड़े

आंकड़ो को सामने रखते हुए उन्होंने बताया कि कुल मतदाताओं में से 7 लाख 62 हजार 903 मतदाता मृत पाए गए हैं, 15 लाख 92 हजार 194 स्थायी रूप से बाहर रह रहे हैं, जबकि 4 लाख 38 हजार 596 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे. इसके अलावा करीब 14 लाख 50 हजार मतदाताओं का कोई अता-पता ही नहीं है और ये घुसपैठिये भी हो सकते हैं.

मरांडी का दावा है कि जमशेदपुर में अफगानी नागरिक मिले हैं. इसके अलावा गढ़वा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई सालों से ईरानी नागरिकों के रहने की बात सामने आई है. ये लोग राशन कार्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी तक बनवा चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं.

मरांडी ने जमशेदपुर और गढ़वा के मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेशी नागरिकों के वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाए जाने पर चिंता भी जाहिर की है. साथ ही ये भी कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं छूटना चाहिए.