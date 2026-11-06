झारखंड के खूंटी में दर्दनाक हादसा, 7 की मौत, PM मोदी बोले- ‘बहुत दुखी हूं’

झारखंड के खूंटी जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंन एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि झारखंड के खूंटी में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.

पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे लिखा कि मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. इस घटना पर जानकारी देते हुए खूंटी के पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि एक स्कूटी सवार की दुर्घटना के बाद वहां काफी लोग जमा हो गए थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया.

Deeply pained by the loss of lives in a mishap in Khunti, Jharkhand. I extend my condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) November 6, 2026

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख

झारखंड के खूंटी जिले में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गयी. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह हादसा गुरुवार (5 नवंबर 2026) की रात कर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रा-तोरपा मुख्य मार्ग पर हुआ, जब 18 पहियों वाले ट्रक ने अंधेरे में एक तीव्र मोड़ पर मुड़ते समय लोगों को कुचल दिया. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

खूंटी के पुलिस अधीक्षक (SP) ऋषभ गर्ग ने बताया कि बृहस्पतिवार रात एक स्कूटर सवार खाई में गिर गया था. उसे बचाने के लिए कुछ लोग कर्रा-तोरपा मुख्य सड़क पर पहुंचे. इस दौरान कई महिलाएं और बच्चे भी घटनास्थल पर जुट गए.

18 पहियों वाले ट्रक से हादसा

पुलिस अधिकारी ने अधिकारी ने बताया कि तोरपा की ओर से आ रहा 18 पहियों वाला एक ट्रक तीव्र मोड़ पर मुड़ते समय वहां मौजूद लोगों को कुचलता हुआ निकल गया. अंधेरा होने के कारण संभव है कि चालक की नजर सड़क पर जमा भीड़ पर नहीं पड़ी हो.’’

उन्होंने PTI-भाषा को बताया, ‘‘हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है.’’ उन्होंने बताया कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया मृतकों में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं.