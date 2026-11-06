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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाझारखंड के खूंटी में दर्दनाक हादसा, 7 की मौत, PM मोदी बोले- ‘बहुत दुखी हूं’

झारखंड के खूंटी में दर्दनाक हादसा, 7 की मौत, PM मोदी बोले- ‘बहुत दुखी हूं’

झारखंड के खूंटी में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Nov 2026 11:39 AM (IST)
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झारखंड के खूंटी जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंन एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि  झारखंड के खूंटी में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.

पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे लिखा कि मैं  घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. इस घटना पर जानकारी देते हुए खूंटी के पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि  एक स्कूटी सवार की दुर्घटना के बाद वहां काफी लोग जमा हो गए थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया.

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख

झारखंड के खूंटी जिले में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गयी. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह हादसा गुरुवार (5 नवंबर 2026) की रात कर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रा-तोरपा मुख्य मार्ग पर हुआ, जब 18 पहियों वाले ट्रक ने अंधेरे में एक तीव्र मोड़ पर मुड़ते समय लोगों को कुचल दिया. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

खूंटी के पुलिस अधीक्षक (SP) ऋषभ गर्ग ने बताया कि बृहस्पतिवार रात एक स्कूटर सवार खाई में गिर गया था. उसे बचाने के लिए कुछ लोग कर्रा-तोरपा मुख्य सड़क पर पहुंचे. इस दौरान कई महिलाएं और बच्चे भी घटनास्थल पर जुट गए.

18 पहियों वाले ट्रक से हादसा

पुलिस अधिकारी ने अधिकारी ने बताया कि तोरपा की ओर से आ रहा 18 पहियों वाला एक ट्रक तीव्र मोड़ पर मुड़ते समय वहां मौजूद लोगों को कुचलता हुआ निकल गया. अंधेरा होने के कारण संभव है कि चालक की नजर सड़क पर जमा भीड़ पर नहीं पड़ी हो.’’

उन्होंने PTI-भाषा को बताया, ‘‘हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है.’’ उन्होंने बताया कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया मृतकों में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 06 Nov 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Khunti PM Modi JHARKHAND
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