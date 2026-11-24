झारखंड के गिरिडीह के धनवार प्रखंड के डोरंडा में प्यार की बीमारी जब किसी को लगती है तो उम्र, रिश्ते और दुनिया की परवाह कहां रह जाती है. कुछ ऐसा ही मामला गिरिडीह जिले में सामने आया है. यहां एक फेरी वाले युवक का दिल दो बच्चों की मां पर ऐसा आया कि उसने दूसरी जगह शादी करने से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, अपने प्यार को पाने के लिए युवक सीधे महिला के घर पहुंच गया. आखिरकार गांव वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई.

मिली जानकारी के अनुसार, महिला की शादी करीब दो वर्ष पहले कोडरमा जिले के बासोडीह में हुई थी. लेकिन पति-पत्नी के बीच रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और बाद में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद महिला अपने मायके में रहने लगी. इसी दौरान उसकी मुलाकात फेरी का काम करने वाले एक युवक से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और यह बातचीत कब प्रेम संबंध में बदल गई, पता ही नहीं चला.

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परिवार के दूसरी जगह शादी तय करने पर भी युवक रहा अडिग

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि महिला अपनी मां के साथ युवक के घर कानपुर तक पहुंच गई. वहां युवक के परिवार वालों से भी मुलाकात हुई. लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया, जब युवक के माता-पिता उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय करने लगे. परिवार की ओर से दूसरी जगह रिश्ता तय करने की कोशिश हुई, लेकिन युवक अपने फैसले पर अडिग रहा. उसने दूसरी जगह शादी करने से साफ इनकार कर दिया.

इसके बाद वह सीधे गिरिडीह के डोरंडा गांव में अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जिसके बाद मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया. ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई और युवक ने महिला का हाथ थाम लिया. बताया जा रहा है कि महिला दो बच्चों की मां है और पहले पति से तलाक ले चुकी है. फिलहाल इस अनोखी प्रेम कहानी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.