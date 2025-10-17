हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी', मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का दावा

'बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी', मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का दावा

Jharkhand News: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने एनडीए के आंतरिक मतभेद और जनता के समर्थन का जिक्र किया.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 Oct 2025 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. एनडीए के '400 पार' जैसे दावों को जनता ने पहले ही नकार दिया है.

दीपिका पांडेय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में वोट करने वाली है और आने वाले दिनों में वहां बड़ा उलटफेर होगा. एनडीए की जीत के दावे, जैसे 400 पार, अब जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं. इस बार बिहार में जनता का अपार स्नेह और समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है."

सीट शेयरिंग और गठबंधन की स्थिति

उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी टिप्पणी की. महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति बन रही है. कांग्रेस को 61-63 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि आरजेडी मुख्य पार्टनर बनेगी. दीपिका ने कहा, "सीट को लेकर आ रही समस्या जल्द दूर हो जाएगी. यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जदयू और बीजेपी में जो हो रहा है, वैसा शायद किसी गठबंधन में होता होगा."

एनडीए में आंतरिक कलह

उन्होंने एनडीए में आंतरिक कलह का जिक्र करते हुए कहा कि जदयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जबकि बीजेपी ने 101 नामों की लिस्ट दी, लेकिन सहयोगी दलों में असंतोष साफ दिख रहा है. महागठबंधन विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मजबूत है.
उन्होंने कहा कि कुछ सर्वे एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं.

लेकिन ग्राउंड रियलिटी महागठबंधन के पक्ष में है. जन सुराज और एआईएमआईएम जैसे तीसरे मोर्चे भी एनडीए के वोट काट सकते हैं. बिहार में बदलाव की हवा बह रही है. महागठबंधन की एकजुटता से एनडीए का गणित बिगड़ जाएगा.

घाटशिला उपचुनाव में जीत का दावा

झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर दीपिका ने महागठबंधन के उम्मीदवार की बंपर जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, घाटशिला में हमारी जीत निश्चित है. वहां आदिवासी मुद्दों पर जनता का समर्थन मिलने वाला है.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
Deepika Pandey Singh Dumka Court Jharkhand News Minister Deepika Pandey Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
शिक्षा
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
हेल्थ
Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget