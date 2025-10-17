'बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी', मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का दावा

झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. एनडीए के '400 पार' जैसे दावों को जनता ने पहले ही नकार दिया है.

दीपिका पांडेय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में वोट करने वाली है और आने वाले दिनों में वहां बड़ा उलटफेर होगा. एनडीए की जीत के दावे, जैसे 400 पार, अब जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं. इस बार बिहार में जनता का अपार स्नेह और समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है."

सीट शेयरिंग और गठबंधन की स्थिति

उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी टिप्पणी की. महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति बन रही है. कांग्रेस को 61-63 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि आरजेडी मुख्य पार्टनर बनेगी. दीपिका ने कहा, "सीट को लेकर आ रही समस्या जल्द दूर हो जाएगी. यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जदयू और बीजेपी में जो हो रहा है, वैसा शायद किसी गठबंधन में होता होगा."

एनडीए में आंतरिक कलह

उन्होंने एनडीए में आंतरिक कलह का जिक्र करते हुए कहा कि जदयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जबकि बीजेपी ने 101 नामों की लिस्ट दी, लेकिन सहयोगी दलों में असंतोष साफ दिख रहा है. महागठबंधन विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मजबूत है.

उन्होंने कहा कि कुछ सर्वे एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं.

लेकिन ग्राउंड रियलिटी महागठबंधन के पक्ष में है. जन सुराज और एआईएमआईएम जैसे तीसरे मोर्चे भी एनडीए के वोट काट सकते हैं. बिहार में बदलाव की हवा बह रही है. महागठबंधन की एकजुटता से एनडीए का गणित बिगड़ जाएगा.

घाटशिला उपचुनाव में जीत का दावा

झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर दीपिका ने महागठबंधन के उम्मीदवार की बंपर जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, घाटशिला में हमारी जीत निश्चित है. वहां आदिवासी मुद्दों पर जनता का समर्थन मिलने वाला है.