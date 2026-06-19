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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड राज्यसभा में जीत की उम्मीद के बावजूद हारी कांग्रेस, बताया 'यह शर्मनाक है'

झारखंड राज्यसभा में जीत की उम्मीद के बावजूद हारी कांग्रेस, बताया 'यह शर्मनाक है'

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक घटना है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच करेंगे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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  • JMM 30, नाथवानी 28, कांग्रेस को 20 वोट मिले.

झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों में से एक पर  झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और दूसरी पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है.  इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार मिली है. कांग्रेस को उम्मीद थी कि प्रणव झा को जीत मिलेगी, लेकिन क्रॉस-वोटिंग के कारण नाथवानी ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया.

अब इसपर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसपर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक घटना है. उन्होंने कहा कि पार्टी इन नतीजों की जांच करेगी. 

राजेश ठाकुर ने कहा- ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना

राजेश ठाकुर ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता.  जो हुआ है, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है." उन्होंने आगे कहा, "आप देख सकते हैं कि कैसे, चाहे महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, या पूरे देश में, MP खरीदे जा रहे हैं. हर एक को 15 करोड़ रुपये की कीमत दी जा रही है. यह घटना यहां भी हुई है. हम इसकी जांच करेंगे."

बीजेपी ने कहा एकजुट थे तो मिली जीत

कांग्रेस उम्मीदवार की हार और NDA समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि परिमल नाथवानी दो बार के सांसद रहे हैं.  NDA के सभी विधायक एकजुट थे, और दूसरे विधायकों ने भी नाथवानी का साथ दिया. इस कारण यह जीत दर्ज की है. 

किसे कितने मिले वोट?

बता दें कि झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए गुरुवार (18 जून) को मतदान संपन्न हुआ था. इस चुनाव के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में थे. JMM के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणय झा और NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी. जानकारी के मुताबिक, इस चुनाव में JMM प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, परिमल नाथवानी को 28 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं. 

कौन हैं परिमल नाथवानी? झारखंड से पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के 'हाथ' से फिसल गई जीत

 

 

 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 19 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
BJP JMM Jharkhand News CONGRESS Parimal Nathwani
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