झारखंड राज्यसभा में जीत की उम्मीद के बावजूद हारी कांग्रेस, बताया 'यह शर्मनाक है'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom JMM 30, नाथवानी 28, कांग्रेस को 20 वोट मिले.

झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों में से एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और दूसरी पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है. इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार मिली है. कांग्रेस को उम्मीद थी कि प्रणव झा को जीत मिलेगी, लेकिन क्रॉस-वोटिंग के कारण नाथवानी ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया.

अब इसपर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसपर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक घटना है. उन्होंने कहा कि पार्टी इन नतीजों की जांच करेगी.

राजेश ठाकुर ने कहा- ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना

राजेश ठाकुर ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता. जो हुआ है, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है." उन्होंने आगे कहा, "आप देख सकते हैं कि कैसे, चाहे महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, या पूरे देश में, MP खरीदे जा रहे हैं. हर एक को 15 करोड़ रुपये की कीमत दी जा रही है. यह घटना यहां भी हुई है. हम इसकी जांच करेंगे."

बीजेपी ने कहा एकजुट थे तो मिली जीत

कांग्रेस उम्मीदवार की हार और NDA समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि परिमल नाथवानी दो बार के सांसद रहे हैं. NDA के सभी विधायक एकजुट थे, और दूसरे विधायकों ने भी नाथवानी का साथ दिया. इस कारण यह जीत दर्ज की है.

किसे कितने मिले वोट?

बता दें कि झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए गुरुवार (18 जून) को मतदान संपन्न हुआ था. इस चुनाव के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में थे. JMM के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणय झा और NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी. जानकारी के मुताबिक, इस चुनाव में JMM प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, परिमल नाथवानी को 28 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं.

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