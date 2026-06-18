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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडपरिमल नाथवानी की जीत के बाद झारखंड में भी क्या INDIA अलायंस की उल्टी गिनती शुरू? एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा

परिमल नाथवानी की जीत के बाद झारखंड में भी क्या INDIA अलायंस की उल्टी गिनती शुरू? एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा

Jharkhand Politics: झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दल प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत ने राज्य में इंडिया अलायंस की सरकार उल्टी गिनती के संकेत दे दिए हैं.

Reported By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 18 Jun 2026 06:58 PM (IST)
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झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों के लिए 18 जून, गुरुवार को मतदान और मतगणना हुई. इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा चुनाव हार गए. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम ने जीत हासिल की. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जीत परिमल नाथवानी की रही. भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था लेकिन नाथवानी को समर्थन दिया था. एनडीए के पास जीते के लिए 4 वोट कम थे, हालांकि नाथवानी को जीत के लिए जरूरी 28 वोट मिल गए. 

अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में भी इंडिया अलायंस के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है?

झारखंड सरकार का क्या होगा?

इस संदर्भ में प्रभात खबर के सीनियर ब्यूरो चीफ आनंद मोहन ने एबीपी लाइव से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर परिमल नाथवानी की जीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए झटका है. प्रणव झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सलाहकार थे. इसका मतलब है कि वह कांग्रेस आलाकमान के कैंडिडेट थे. जीत के लिए उचित संख्याबल होने के बावजूद उनकी हार निस्संदेह इस ओर संकेत करती है आने वाले दिनों में झारखंड सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है. 

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू के हवाले से आनंद मोहन ने कहा कि पार्टी इस हार के बाद समीक्षा करेगी. निश्चित रूप से यह बड़ा झटका है. के.राजू का दावा है कि राष्ट्रीय जनता दल और माले के विधायकों ने धोखा दिया है. 

राज्यसभा चुनाव की शुरुआत में ही हो गया था विवाद!

बता दें कि झारखंड में 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, जेएमएम, राजद और वाम दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था.इस चुनाव में महागठबंधन को कुल 56 सीटें हासिल हुईं थीं. जिसमें जेएमएम को 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और वामदल की 2 सीटें शामिल हैं. 

हालांकि इस गठबंधन में कई मौकों पर दरार का दावा किया गया. असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इतना ही नहीं हालिया राज्यसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों सीटों पर दावा किया था. 

जब कांग्रेस ने प्रणव झा के नाम का ऐलान किया उस वक्त भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस के रुख पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे एकतरफा प्यार करार दिया था. उन्होंने कहा था कि दोनों ही सीटों पर जेएमएम का स्वाभाविक अधिकार है. कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने पर सुप्रियो ने गठबंधन धर्म की दुहाई दी थी. उन्होंने कहा था कि हमने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन बदले में हमें सिर्फ ठेस मिली है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 18 Jun 2026 06:41 PM (IST)
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