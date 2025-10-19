'झारखंड का मान सम्मान तार-तार हुआ', बिहार में JMM के अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी का निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के छह सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि झामुमो को झारखंड की अस्मिता याद रखनी चाहिए. झामुमो के समर्थन से ही झारखंड में कांग्रेस और राजद की सरकार बनी है, लेकिन अब वही दल झामुमो को नजरअंदाज कर रहे हैं.

शाहदेव ने कहा कि झामुमो को बिहार में ऐतिहासिक रूप से हमेशा अपमान झेलना पड़ा है, और इस बार भी छह सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें तिरस्कार ही मिला है. उन्होंने मुख्यमंत्री से चुनौती दी कि अगर उनमें साहस है तो कांग्रेस और राजद के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सरकार अकेले चलाएं और झारखंड की गरिमा को स्थापित करें.

बीजेपी नेता ने बोला हमला

झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में छह सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. इस बीच बीजेपी नेता ने कहा, "जिस तरह से जेएमएम बिहार के चौराहे पर कटोरा लेकर लंबे समय से खड़ा रहा. फिर एक सीट दो सीट दे दो, बड़े नेता आते गए और नजरअंदाज करके चलते गए और बाद में उनको ठेंगा दिखा दिया."

आगे उन्होंने कहा, "जो उनकी बेइज्जती हुई, जो आपने बिहार के चौराहे में झारखंड के मान-सम्मान को तार-तार किया उसका क्या." शाहदेव ने आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो गठबंधन के जितने भी मंत्री उनको कैबिनेट से बाहर कीजिए.

हेमंत सोरेन को दी नसीहत

उनका कहना है कि, सरकार चलाइए इन लोगों (राजद-कांग्रेस) के साथ. आप यहां के मुख्यमंत्री हैं, 34 सीटें आपकी हैं, बाकी के पास आधी भी सीट नहीं है. इसलिए झारखंडी अस्मिता का ख्याल रखिए. वहीं उन्होंने कहा जो आपको बिहार में पूछ नहीं रहा, बिहार में आपके चैप्टर को बंद कर दिया है.

वहीं उन्होंने कहा कि, सीएम खुद कह रहे हैं कि यह खंजर घोंपने वाले लोग हैं तो खंजर घोंपने वाले लोगों के साथ कोई सत्ता में रहता है. उन्होंने आगे कहा कि, वही सत्ता में रहता है जो भविष्य में ऐसे ही खंजर खाने के लिए तैयार हो. उन्होंने आगे कहा लगता है झामुमो को बेइज्जती सहने की आदत हो गई है.