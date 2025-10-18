बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन को झटका, JMM ने इन 6 सीटों पर अलग से उतारेगी उम्मीदवार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और कुल छह विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी,इस संबंध में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि पार्टी बिहार में चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती सीटों से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी.भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की सीमावर्ती इन विधानसभा क्षेत्रों में झामुमो का जनाधार लगातार बढ़ा है, और पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी का मुख्य फोकस आदिवासी और वंचित वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना होगा.

बीजेपी ने महागठबंधन की ली चुटकी

वहीं प्रदेश बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह नहीं दिए जाने पर चुटकी ली है और कहा कि उन्हें झामुमो की इस बेइज्जती से मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ गया- बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम वही प्रवक्ता प्रतुल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानना चाहा कि क्या वह इस अपमान का बदला लेने के लिए राजद के मंत्री को झारखंड में अपने मंत्रिमंडल से बाहर करने की इच्छा शक्ति दिखा पाएंगे या फिर अपमान का घूंट पीकर रह जाएंगे?