राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू बीजेपी की झारखंड इकाई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए. केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने इसकी जानकारी दी. आदित्य साहू वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं. ओराम ने राज्य से नेशनल काउंसिल के सदस्यों के नामों की भी घोषणा की. राज्य से 21 नेशनल काउंसिल सदस्य पदों के लिए चुने गए प्रमुख नेताओं में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, रघुबर दास, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन, सांसद संजय सेठ और दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, और पूर्व सांसद करिया मुंडा और गीता कोड़ा शामिल हैं.

जुएल ओराम ने कहा, "मुझे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक नामांकन मिला. जांच और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बाद, मैं आदित्य साहू को झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष घोषित करता हूं." साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की जगह पार्टी के राज्य अध्यक्ष का पद संभाला है. मरांडी विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं. 3 अक्टूबर को, बीजेपी ने साहू को अपनी झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी साहू को बधाई

आदित्य साहू के झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनने की घोषणा के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनके समर्थकों में उत्साह है. उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी जारी है. गोड्डा के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए कहा, ''आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड में भाजपा में सकारात्मक परिवर्तन होगा.'' बीजेपी के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी साहू को बधाई और शुभकामनाएं दीं.

झारखंड में जमीनी स्तर पर BJP को और मिलेगी मजबूती

आदित्य साहू ओबीसी समुदाय से आते हैं. इस समुदाय से आने की वजह से उनके चयन को सामाजिक संतुलन के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है. उनके अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी नेताओं का मानना है कि इससे संगठन को जमीनी स्तर पर और भी मजबूती मिलेगी.