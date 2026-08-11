झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इस बीच मंत्री इरफान अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. ये नकली लोग हैं ये युवाओं के आंदोलन को हाइजैक करना चाह रहे हैं. सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और हम उनकी मांग पर गहराई से विचार कर रहे हैं.

इरफान अंसारी ने कहा, "ये हमारे बच्चे हैं. हम लोग गोली पर विश्वास नहीं करते हैं, हम वार्ता पर विश्वास करते हैं. बीजेपी का कोई मोरल हक नहीं हैं. बीजेपी के गुंडे उनके आवास पर थे. कल हमारे सीएम बाल-बाल बच गए. कल धरना नहीं था वो सीएम की हत्या करने का प्रयास था. कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं. हम लोग युवाओं के सम्मान में खुद मार खाए."

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राहुल गांधी की पीसी पर क्या बोले इरफान अंसारी?

राहुल गांधी की पीसी को लेकर इरफान अंसारी ने कहा कि उनका ट्वीट हमने देखा है. एक-एक युवा राहुल गांधी हैं. दिल्ली के प्रदर्शन में बीजेपी ने गोलियां चलवाई लेकिन झारखंड में संजीदा सरकार है. हम लोग जनता का दिल जीते हैं जीतने जा रहे हैं." उन्होंने कहा, "युवाओं का मसला हमारा मसला है. मैंने आज सदन में कहा कि ये चंदा चोर लोग क्या बात करेंगे. बीजेपी ने लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई है.

बीजेपी पर इरफान अंसारी ने बोला हमला

इरफान अंसारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा, "इन लोगों ने आंदोलन में उपद्रवियों को भेजा. इन्होंने युवाओं के आंदोलन को कुचलने का काम किया. युवा विधानसभा तक आ गए और हम चुप रहे. इससे साबित होता है कि हम नहीं चाहते थे कि गोली चले. अगर बीजेपी की सरकार होती तो यहां पर कितने लोगों की लाश गिर जातीं." उन्होंने कहा, "युवाओं की मांग का हम समर्थन कर रहे हैं.

झारखंड बंद को लेकर कहा, "बंदी करने वाले आप कौन होते हैं. सारा बाजार खुला हुआ है. जनता हमारे साथ है. यह लोग नोटंकीबाज हैं. इनको शर्म नहीं आती है. आपको किसने यहां बुलाया है." उन्होंने यह भी कहा कि यह लोग विधानसभा में बस हंगामा करना चाहते हैं.

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