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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची: छात्रों पर बल प्रयोग पर अभिजीत दीपके बोले, 'जब राजनीतिक दल...'

रांची: छात्रों पर बल प्रयोग पर अभिजीत दीपके बोले, 'जब राजनीतिक दल...'

Jharkhand Protest News: सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ इतनी बेरहमी से पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 08:42 PM (IST)
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रांची में JPSC, जेएसएससी समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है. इस पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने सवाल किया कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ इतनी बेरहमी से पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?

अभिजीत दीपके ने ये भी कहा कि जब राजनीतिक पार्टियां विरोध-प्रदर्शन करती हैं, तो पुलिस को लाठीचार्ज या आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जाता है तो फिर छात्रों के खिलाफ ही बार-बार इस तरह से पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?


रांची: छात्रों पर बल प्रयोग पर अभिजीत दीपके बोले, 'जब राजनीतिक दल...

पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन, टियर गैस के गोले छोड़े

रांची में सोमवार (10 अगस्त) को विधानसभा मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, टियर गैस और लाठीचार्ज किया. पुलिस की ओर से पानी की बौछारें करते ही कई प्रदर्शनकारी छात्र डांस भी करने लगे लेकिन जब इनलोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई और पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज किया. 

रांची में 17 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी

प्रदर्शनकारी विधानसभा से करीब 200 मीटर की दूरी पर थे और भीड़ को रोकने में नाकाम रहने पर पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागे. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर हम विधानसभा तक नहीं पहुंच सकते तो हमारी आवाज उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए. हम सरकार से नहीं डरते जो हमारे साथ देशद्रोहियों जैसा बर्ताव कर रही है. हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है. 

बता दें कि पिछले 17 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है. JPSC-JSSC न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं. प्रदर्शनकारी जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधार और सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं.

रांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 10 Aug 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
JPSC Jharkhand News HEMANT SOREN Abhijeet Dipke Ranchi Protest
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