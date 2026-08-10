झारखंड के मंत्री बोले, 'हमने बच्चों पर पानी का फव्वारा छोड़ा, वो डांस कर रहे थे'

झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. इस पर झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है. एक, दो, तीन, चार बैरिकेड को तोड़ा गया फिर भी हमारी सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी घटना होते होते बच गई क्योंकि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ असामाजिक तत्व घुस गए. पुलिस ने समय रहते उनको कंट्रोल किया.

झारखंड के मंत्री ने वाटर कैनन के इस्तेमाल को पानी का फव्वारा बताते हुए कहा, "आपने देखा होगा कि बच्चे भी डांस कर रहे थे."

रांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा

छात्रों की डिमांड पर सरकार गंभीर- अंसारी

इरफान अंसारी ने कहा, "पुलिस को पीटा गया फिर भी हम लोग चुप थे क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है. बच्चों की जो भी डिमांड हैं उस पर सरकार गंभीर है. 95 फीसदी मांग हमने मान ली है. उनकी मांग है कि सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराएं. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर हमने सीजीएल का रिजल्ट जारी किया. हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं. हम कैसे आदेश दे सकते हैं कि सीबीआई से जांच करो."

किसी के बहकावे में मत आइए- अंसारी

इसके आगे उन्होंने कहा, "बच्चों से निवेदन करता हूं कि आप पीछे हटिए. मैं बच्चों को बधाई दूंगा कि आपने बीजेपी के गुंडों का साथ नहीं दिया. हम आपके ही बीच के हैं. आप ही ने हमारी सरकार बनाई है. आपकी मांगों को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं. किसी के बहकावे में आप लोग मत आइए."

सरकार युवाओं के साथ है- मंत्री

इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री संजीदा व्यक्ति हैं. विश्वास करिए और भूख हड़ताल मत करिए. जान है तो जहान है. सरकार युवाओं के साथ है.