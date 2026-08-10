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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड के मंत्री बोले, 'हमने बच्चों पर पानी का फव्वारा छोड़ा, वो डांस कर रहे थे'

झारखंड के मंत्री बोले, 'हमने बच्चों पर पानी का फव्वारा छोड़ा, वो डांस कर रहे थे'

Ranchi Protest News: झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन में बीजेपी के असामाजिक तत्व घुस गए. छात्रों को बधाई कि उन्होंने 'गुंडों' का साथ नहीं दिया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 07:01 PM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. इस पर झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है. एक, दो, तीन, चार बैरिकेड को तोड़ा गया फिर भी हमारी सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी घटना होते होते बच गई क्योंकि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ असामाजिक तत्व घुस गए. पुलिस ने समय रहते उनको कंट्रोल किया. 

झारखंड के मंत्री ने वाटर कैनन के इस्तेमाल को पानी का फव्वारा बताते हुए कहा, "आपने देखा होगा कि बच्चे भी डांस कर रहे थे."

रांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा

छात्रों की डिमांड पर सरकार गंभीर- अंसारी

इरफान अंसारी ने कहा, "पुलिस को पीटा गया फिर भी हम लोग चुप थे क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है. बच्चों की जो भी डिमांड हैं उस पर सरकार गंभीर है. 95 फीसदी मांग हमने मान ली है. उनकी मांग है कि सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराएं. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर हमने सीजीएल का रिजल्ट जारी किया. हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं. हम कैसे आदेश दे सकते हैं कि सीबीआई से जांच करो."

किसी के बहकावे में मत आइए- अंसारी

इसके आगे उन्होंने कहा, "बच्चों से निवेदन करता हूं कि आप पीछे हटिए. मैं बच्चों को बधाई दूंगा कि आपने बीजेपी के गुंडों का साथ नहीं दिया. हम आपके ही बीच के हैं. आप ही ने हमारी सरकार बनाई है. आपकी मांगों को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं. किसी के बहकावे में आप लोग मत आइए." 

सरकार युवाओं के साथ है- मंत्री

इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री संजीदा व्यक्ति हैं. विश्वास करिए और भूख हड़ताल मत करिए. जान है तो जहान है. सरकार युवाओं के साथ है.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 10 Aug 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Irfan Ansari Ranchi News
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