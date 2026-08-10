रांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा

झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 17 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है. तीन दौर की वार्ता के बाद भी समाधान नहीं निकला तो आज (10 अगस्त) को छात्रों ने विधानसभा कूच किया. नारेबाजी के साथ छात्र आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद इनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए. इस बीच टियर गैस के गोले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े गए.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में तुषार नाम के एक प्रदर्शनकारी छात्र ने एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले को भी दिखाया. यह गोला फेल हो गया था. इस आंसू गैस के गोले को छोड़ा गया लेकिन ये फट नहीं पाया. इस पर एक्सपायर होने की तारीख भी लिखी है. यह गोला साल 2019 में बना था और इसकी एक्सपायरी डेट 2022 है. इस छात्र का आरोप है कि उनके पैर के पास गोला गिरा और अभी तक जलन हो रही है.

कई जगह पर छात्रों और पुलिस में भिड़ंत

प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे. बैरिकेडिंग के रूप में कंटीले तार भी लगाए गए थे. लेकिन ये छात्र नहीं रूके. हेमंत सोरेन की सरकार की ओर से जितने सुरक्षा उपाय किए थे, इन सभी को प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़ दिया. कई जगह पर छात्रों और पुलिस में भिड़ंत हो गई. माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया.

हेमंत सोरेन की सरकार हिल जाएगी- देवेंद्रनाथ महतो

उधर, JPSC-JSSC न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम अपने जन्मदिन पर तोहफे के रूप में लाठी चार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दे रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है. सरकार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए वाटर कैनन और टियर गैस का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने सरकार को कायर करार दिया साथ ही कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो सरकार हिल जाएगी.

रांची: छात्रों के मार्च को 'स्पाइडर मैन' का साथ, 'पुष्पा' बोले- झुकेंगे नहीं