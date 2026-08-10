मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा

रांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा

Jharkhand Protest News: रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर छोड़े गए टियर गैस के गोले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. आंसू गैस का जो एक गोला छोड़ा गया वो 2022 में ही एक्सपायर हो चुका है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 17 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है. तीन दौर की वार्ता के बाद भी समाधान नहीं निकला तो आज (10 अगस्त) को छात्रों ने विधानसभा कूच किया. नारेबाजी के साथ छात्र आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद इनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए. इस बीच टियर गैस के गोले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े गए.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में तुषार नाम के एक प्रदर्शनकारी छात्र ने एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले को भी दिखाया. यह गोला फेल हो गया था. इस आंसू गैस के गोले को छोड़ा गया लेकिन ये फट नहीं पाया. इस पर एक्सपायर होने की तारीख भी लिखी है. यह गोला साल 2019 में बना था और इसकी एक्सपायरी डेट 2022 है. इस छात्र का आरोप है कि उनके पैर के पास गोला गिरा और अभी तक जलन हो रही है.

कई जगह पर छात्रों और पुलिस में भिड़ंत

प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे. बैरिकेडिंग के रूप में कंटीले तार भी लगाए गए थे. लेकिन ये छात्र नहीं रूके. हेमंत सोरेन की सरकार की ओर से जितने सुरक्षा उपाय किए थे, इन सभी को प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़ दिया. कई जगह पर छात्रों और पुलिस में भिड़ंत हो गई. माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया. 

हेमंत सोरेन की सरकार हिल जाएगी- देवेंद्रनाथ महतो

उधर, JPSC-JSSC न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम अपने जन्मदिन पर तोहफे के रूप में लाठी चार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दे रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है. सरकार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए वाटर कैनन और टियर गैस का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने सरकार को कायर करार दिया साथ ही कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो सरकार हिल जाएगी.

रांची: छात्रों के मार्च को 'स्पाइडर मैन' का साथ, 'पुष्पा' बोले- झुकेंगे नहीं

Published at : 10 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
JPSC Tear Gas HEMANT SOREN Jharkhannd News Ranchi Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
रांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा
रांची: पुलिस ने छोड़ा एक्सपायर आंसू गैस का गोला, छात्र का दावा
झारखंड
Jharkhand Protest Live: रांची में विधानसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंचे छात्र, यहीं से आते-जाते हैं CM
Live: रांची में विधानसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंचे छात्र, यहीं से आते-जाते हैं CM
झारखंड
Xप्लेन: रांची, दिल्ली या पटना! छात्रों पर लाठी, आंसू गैस और गोली ही सरकार का सहारा क्यों?
रांची, दिल्ली या पटना! छात्रों पर लाठी, आंसू गैस और गोली ही सरकार का सहारा क्यों?
झारखंड
रांची: टियर गैस पर देवेंद्रनाथ महतो बोले, 'सरकार कायर, कुर्सी हिल सकती है'
रांची: टियर गैस पर देवेंद्रनाथ महतो बोले, 'सरकार कायर, कुर्सी हिल सकती है'
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
OTD: भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
इंडिया
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget