वैष्णो देवी की यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित, खराब मौसम की चेतावनी के चलते फैसला

मौसम विभाग द्वारा 5 से 7 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी के चलते 5 से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रहेगी. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम संबंधी सलाह के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक स्थगित रहेगी और 8-10-2025 को फिर से शुरू होगी. श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपडेट लेते रहें.

जम्मू के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना

श्राइन बोर्ड ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरना, ओलावृष्टि और 60–70 किमी/घंटा तक की तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. इससे भूस्खलन, मिट्टी खिसकने और जम्मू-श्रीनगर तथा श्रीनगर-लेह जैसे प्रमुख राजमार्गों पर बाधाएँ उत्पन्न होने की आशंका है. बोर्ड ने कहा कि ये एहतियाती कदम हाल की चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है क्योंकि इस साल यात्रा को बार-बार खराब मौसम और भूस्खलन के कारण रोकना पड़ा है. अगस्त के अंत में हुए एक बड़े हादसे में लोगों की जान गई और यात्रा को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा था.

इसके साथ ही कहा गया कि त्रिकुटा पर्वत जहां पवित्र धाम स्थित है, वह मानसून की वापसी और शुरुआती सर्दियों के दौरान ऐसे व्यवधानों के लिए संवेदनशील बना रहता है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि जब तक अनुमति न दी जाए, कटरा के बेस कैंप तक यात्रा करने से बचें.

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी

बता दें कि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई और आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. उत्तरी कश्मीर के बारामूला स्थित प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के अफ़रवत और दक्षिण में अनंतनाग ज़िले के सिंथन टॉप में बर्फबारी हुई. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों सहित मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई.

हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ रविवार से जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है. विभाग ने एक परामर्श में कहा, ‘‘इस प्रणाली के प्रभाव से पांच अक्टूबर से सात अक्टूबर, 2025 तक जम्मू-कश्मीर में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी (ऊंचे इलाकों में) होने की संभावना है. यह गतिविधि पांच अक्टूबर की रात से सात अक्टूबर की सुबह के दौरान होगी.’’

मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना

इसमें कहा गया है कि इस प्रणाली के कारण अनंतनाग-पहलगाम, कुलगाम, सिंथन दर्रा, शोपियां, पीर की गली, सोनमर्ग-ज़ोजिला, बांदीपुरा-राजदान दर्रा, गुलमर्ग और कुपवाड़ा-साधना दर्रे की ऊंची चोटियों पर मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है. परामर्श के अनुसार, कश्मीर के मध्य इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना है.