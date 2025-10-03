2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति

कश्मीर के निवासी और 2010 के आईएएस टॉपर शाह फैसल तीन साल के अंतराल के बाद उत्तरी कश्मीर में विकास गतिविधियों की देखरेख के लिए जम्मू-कश्मीर लौटेंगे. केंद्र सरकार ने शाह फैसल सहित आठ आईएएस अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारी और लद्दाख के लिए दो आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है.

आकांक्षी ब्लॉक का प्रभार सौंपा गया

आईएएस अधिकारी शाह फैसल को बांदीपोरा जिले के तुलैल के आकांक्षी ब्लॉक का प्रभार सौंपा गया है. जो 2022 में उनकी बहाली के बाद जम्मू-कश्मीर में उनकी पहली नियुक्ति है.

जनवरी 2019 में IAS से दिया था इस्तीफा

जनवरी 2019 में फैसल ने 'कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं' और भारत में मुसलमानों के हाशिए पर होने का हवाला देते हुए आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) बनाई. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, फैसल को जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था.

2020 में राजनीति छोड़ दी

फैसल ने 2020 में राजनीति छोड़ दी और अपनी राजनीतिक पार्टी को भंग कर दिया. अप्रैल 2022 में सरकार द्वारा उनके इस्तीफे को वापस लेने के आवेदन को स्वीकार करने के बाद उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहाल कर दिया गया.

अगस्त 2022 में उन्हें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया. अब वे अपने गृह राज्य के बांदीपोरा जिले में सेवा देंगे.

विवरण के अनुसार, बांदीपोरा (तुलैल) जम्मू-कश्मीर के लिए नियुक्त संस्कृति उप सचिव शाह फैसल (आईएएस) के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए नियुक्त किए गए अन्य अधिकारियों में अंकिता आनंद (आईएएस), उप सचिव, जल शक्ति (पेयजल और स्वच्छता), किश्तवाड़ (मारवाह), जम्मू-कश्मीर के लिए; मुज्तबा अहमद (आईडीएएस), निदेशक, खान, कुलगाम (मंजगाम), जम्मू-कश्मीर के लिए शामिल हैं.

'आकांक्षी ब्लॉक' क्या है?

'आकांक्षी ब्लॉक' से तात्पर्य भारत में एक उप-ज़िला प्रशासनिक इकाई, ब्लॉक से है, जिसकी पहचान सरकार द्वारा तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास और शासन व जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए की जाती है.